Юлю, що з лицем? Тимошенко в Раді знову здивувала виглядом
Понеділок, 25 січня 2021, 13:03
Поява 60-річної лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко у Раді знову викликала обговорення у мережі. Бо депутатка щоразу виглядає молодшою, і справа явно не в гарному сні та харчуванні.
Окрім романтичної зачіски, Юлія Володимирівна потішила свіжим, але трохи набряклим обличчям.
І її вигляд, звісно ж, не лишився непоміченим.
Нагадаємо, у листопаді минулого року вигляд Тимошенко також здивував свіжістю та молодістю.
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