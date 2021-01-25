Юлю, що з лицем? Тимошенко в Раді знову здивувала виглядом

Поява 60-річної лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко у Раді знову викликала обговорення у мережі. Бо депутатка щоразу виглядає молодшою, і справа явно не в гарному сні та харчуванні.

Окрім романтичної зачіски, Юлія Володимирівна потішила свіжим, але трохи набряклим обличчям.

І її вигляд, звісно ж, не лишився непоміченим.

При такому невдалому освітленні одразу помітні набряки на обличчі Тимошенко

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Депутатка молодшає на очах

А при такому світлі Юля одразу років на 20 молодша. Дива косметології чи пластичної хірургії?

Цікаво, скільки часу Тимошенко витратила на ці локони фото ян доброносов

Нагадаємо, у листопаді минулого року вигляд Тимошенко також здивував свіжістю та молодістю.