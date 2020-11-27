Сирники, сосиска, пінг-понг та спортивний сексі-лук: найкумедніші медіаприводи ювілярки Тимошенко

Юлія Тимошенко – головна жінка української політики і одна з найбільш обговорюваних персон у ЗМІ.

Серед українських політикинь нічиї нові вбрання, взуття та зачіски не викликали стільки ажіотажу у мережі, як Леді Ю. І, мабуть, ніхто не ставав героїнею такої кількості мемів та жартів.

Чого тільки не робила Юлія Володимирівна за роки своєї кар’єри заради збільшення чисельності свого електорату. Багатогранності депутатки можна лише заздрити та іноді з неї кепкувати. Як часто і роблять дотепники в мережі та журналісти.

До 60-річчя Тимошенко, яке вона відзначає 27-го листопада, ми вирішили згадати витівки іменинниці, які ставали мемами та веселили загал.

Рівно 5 років тому, коли Юлії Володимирівні виповнилося 55, хтось із гостів її свята злив у мережу фото у сукні, яку одразу ж охрестили "5-м елементом". Бо надто вже це вбрання нагадувало костюм Лілу зі славнозвісного фільму Люка Бессона.

Тимошенко у 55 могла дозволити собі такі сукні

Важко згадати всі знакові "луки" Тимошенко, але деякі її експерименти з зачісками в останні 5 років запам’яталися особливо.

В лютому 2016-го пані Юля вразила Раду своїм акуратно зачесаним розпущеним волоссям. Ця раптова зміна породила хвилю фотожаб, в яких депутатку порівнювали навіть із Наталією Поклонською.

Як тільки не знущалися з Тимошенко через цю зачіску фото бодана бортакова

Через півроку, у липні 2017-го Тимошенко замахнулася на саму Матір драконів Деєнеріс Таргаріен. Тоді вона спочатку порівняла себе з головною героїнею "Гри престолів", а потім і заплелася у стилі Кхалісі.

Здається, з такими косичками Юлія Володимирівна вийшла в люди лише раз

Ідея повторювати стиль сильних героїнь із серіалів настільки "зайшла" Леді Ю, що у вересні 2018-го вона з’явилася на презентації Нового економічного курсу України у темно-синьому костюмі в стилі Клер Андервуд із "Карткового будиночку".

Цим "закосом" під Клер Андервуд, яка у серіалі стала президенткою США, Тимошенко явно натякала на свою перемогу на виборах колаж дмитра наталухи

Мем про ортопедичні підбори та хвору спину Тимошенко переслідує її з 2014-го року, коли вона вийшла з в'язниці та майже одразу вдягла високі підбори. Про взуття депутатки, яке вона носить в Раду, написано вже стільки, що навіть не варто знову на цьому зупинятися.

Хіба що згадаймо, як на своїх підборах Тимошенко грала у пінг-понг після своєї поразки у першому турі виборів президента в квітні 2019-го.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

До речі, спорт для Тимошенко не просто гра на публіку, адже протягом багатьох років вона бігає зранку. Одного разу її навіть заскочили під час пробіжки в майці та спортивній шапочці.

Такою "оголеною" Юлю ми більше не бачили фото з facebook

Заради омріяної перемоги на виборах Тимошенко як тільки не старалася наблизитися до народу. І "Червону руту" у Чернівцях співала, і сосиску заправці лизькала, і навіть за салом на базар ходила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Але справжньою несподіванкою був кулінарний експромт Тимошенко у 2018-му році, коли вона записала відеорецепт своїх фірмових сирників.

Фірмові сирники до дня кондитера На день кондитера ділюся фірмовим родинним рецептом сирників. Бабусині секрети, звичайно, трохи модернізовані. У неї не було стевії та хлориду кальцію. Рекомендую: ДИВИТИСЯ ДО КІНЦЯ! Усіх кондитерів зі святом ;) Posted by Юлія Тимошенко on Thursday, May 3, 2018

2020-й рік став для Тимошенко непростим і насиченим. Вона встигла вигуляти в Раду купу різноманітних масок, важко перехворіла на коронавірус, змінила зачіску і, здається, трішки омолодила обличчя.

Тож навряд чи наступного року незмінна лідерка "Батьківщини" зніме підбори і засяде вдома зі своїми онуками та блондином Карлом.

Фото з соцмереж Тимошенко