Дерево з рубцем на спині та сухостій між грудей: alyona alyona розказала про свої тату

29-річна реперка alyona alyona має не одне татуювання на своєму тілі, і перше з них вона зробила 5 років тому у рідній Баришівці.

І хоча перший "млинець" виявився грудкою, а точніше став рубцем, артистку це не зупинило.

Про кілька своїх тату Альона написала у своєму Instagram.

"Перше татуювання я подарувала сама собі на 24й день народження у баришівського місцевого майстра. Мій знак зодіака ♊️, красивий, тонкими лініями, між лопатками. Хотіла собі одне єдине і все. Але сталося так, що воно розпливлося через неправильне виконання роботи, трохи випало і взялося рубцем. (Порада номер 1: робіть тату тільки у перевірених професіоналів). Так почалася моя історія", - згадала alyona alyona.

alyona alyona не сказала, скільки всього має татуювань

"Я хотіла її вивести лазером. Але мені пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно. І краще просто зробити інше тату поверх. Тож я вирішила, що раз одне на все життя не вийшло, то буду бити, скільки захочу. Так з’явилося дерево довголіття поверх знаку зодіаку 🌲. В Харкові", - зізналася реперка.

Рубець все одно трохи видно під деревом

"Відпочиваючи з Жанною в Барселоні, мені написала місцева дівчинка з Тернополя, яка там працює тату-майстром, з пропозицією зробити щось у неї. Ми подумали - що нас об’єдднує, і вирішили, що це рибка: назва мого першого популярного треку і знак зодіака Жанни. Так з’явилася рибка", - поділилася артистка.

Саме з кліпу "Рибки" почалася велика слава реперки

"Мені захотілося щось особливе, щось для себе. Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудей, суцвіття. І подумала, що з моєю формою грудей буде круто зробити й собі щось там. Так я зробила собі...я називаю це сухостій, хтось - калиною чи ягодами на гілці. Але менi то дуже подобається", - розповіла Альона, але тату, на жаль, не показала.

alyona alyona має тату в доволі інтимному місці - між грудей

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona отримала премію від Євросоюзу.