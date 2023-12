22-річна поетка з інавгурації Байдена подалася у моделі

Ім'я американської поетки Аманди Горман після її полум'яного виступу на інавгурації президента Джо Байдена тепер знає весь світ. Причому 22-річна дівчина стала сенсацією ще й у світі моди.

Днями з нею уклала контракт модельна агенція IMG Models, пише The Guardian.

Аманда Горман уклала контракт із модельною агенцією, яка представляє сестер Беллу і Джиджі Хадід фото з Instagram горман

"Я - чорна жінка з сильним пером та великим серцем, і мені подобається, коли мій лук відображає цю гордість", - так описала Аманда свій стиль для Harper's Bazaar.

"Гучні, величні сукні, вишиті квітами - гадаю, це відлуння мого афро-квіткового дитинства у Лос-Анджелесі. А ще я фанатка суперстильного та комфортного плетеного одягу від Victor Glemaud", - додала вона.

Для свого яскравого виступу в Вашингтоні 20-го січня Горман обрала жовте пальто та червоний обруч від Prada, який дуже швидко дощенту розкупили в онлайні. За даними ж пошукової системи Lyst, кількість пошуків "жовте пальто" зросла на приголомшливі 1328%.

22-річна поетка виступила на інавгурації Байдена

Аманда вивчала соціологію в Гарвардському коледжі. Має звання National Youth Poet Laureate та є засновницею благодійної організації One Pen, One Page, яка підтримує обдаровану молодь. У 2015-му році поетка випустила свою першу збірку.

Вірш "The Hill We Climb" ("Пагорб, на який ми здіймаємося"), Горман написала спеціально для інавгурації. Як розказала дівчина Associated Press, її дуже вразили події 6-го січня, коли прибічники Дональда Трампа захопили Капітолій.

"Той день надав мені другу хвилю енергії, щоби завершити вірш", - зізналася вона.

"Неозброєних чорних людей убивають у наших власних оселях, наших власних автівках, наших власних школах. Тим часом білі протестанти штурмують Капітолій. Расова рівність не означає смерті білих протестантів. Рівність означає, що ті чорні серця мали би битися сьогодні", - написала Горман у Twitter.

