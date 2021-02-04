Логунова про Ступку: Він ніколи мене не забезпечував

Телеведуча і блогерка Поліна Логунова запевняє, що вийшла заміж за актора Дмитра Ступку не з меркантильних міркувань, бо він ніколи не забезпечував її матеріально.

Поліна досягла усього власною працею, про що і розказала у програмі "Зірковий шлях".

"Прагнеш жити - вмій крутитись. Ніколи не давати жодній вільній хвилині існувати у вашому графіку. Це перше. Друге, я хочу смачно їсти, добре одягатися, не дорого, а добре. Я хочу їздити відпочивати туди, куди я хочу, а не куди змушена", - каже Логунова.

"І жити, наприклад, в своїй гарній квартирі зі своїм красивим інтер'єром. Купити квартиру мамі. Забезпечити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Тому сподіватися нема на кого і чекати допомоги нема звідки", - додає вона.

Поліна працює перукарем-стилістом у салоні краси, веде марафони схуднення та виховує маленьку доньку

Поліна наголошує, що чоловік Дмитро Ступка не допомагав їй досягати матеріальних успіхів.

"Він мене ніколи не забезпечував. Ніколи. Тому, сподіватися на нього я, звичайно, не могла", - запевняє Логунова.

"Жінка повинна бути кішкою. Я теж не завжди кішка, я якби цього вчуся. Але зараз мені більше хочеться ось відчувати цей стан в константі, постійно, коли ти просто в спокої. В гармонії. На підборах і в красивій білизні, і ніяких бавовняних трусів у тебе вдома бути не повинно", - каже Поліна

Вона також додала, що колись родичі Дмитра звинувачували її у меркантильності. І нині у Поліни з сім’єю чоловіка стосунки на відстані.

"Кожен на своїй території, і у нас немає а-ля сімейних вечерь. У мене є своя сім'я, і чомусь в пресі постійно забувають, що моя сім'я не менше інтелігентна, не менше освічена, не менше заслуговує на повагу і почесті", - зауважує Логунова.

Фото з Instagram