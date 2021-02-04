Логунова про Ступку: Він ніколи мене не забезпечував
Телеведуча і блогерка Поліна Логунова запевняє, що вийшла заміж за актора Дмитра Ступку не з меркантильних міркувань, бо він ніколи не забезпечував її матеріально.
Поліна досягла усього власною працею, про що і розказала у програмі "Зірковий шлях".
"Прагнеш жити - вмій крутитись. Ніколи не давати жодній вільній хвилині існувати у вашому графіку. Це перше. Друге, я хочу смачно їсти, добре одягатися, не дорого, а добре. Я хочу їздити відпочивати туди, куди я хочу, а не куди змушена", - каже Логунова.
"І жити, наприклад, в своїй гарній квартирі зі своїм красивим інтер'єром. Купити квартиру мамі. Забезпечити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Тому сподіватися нема на кого і чекати допомоги нема звідки", - додає вона.
Поліна наголошує, що чоловік Дмитро Ступка не допомагав їй досягати матеріальних успіхів.
"Він мене ніколи не забезпечував. Ніколи. Тому, сподіватися на нього я, звичайно, не могла", - запевняє Логунова.
Вона також додала, що колись родичі Дмитра звинувачували її у меркантильності. І нині у Поліни з сім’єю чоловіка стосунки на відстані.
"Кожен на своїй території, і у нас немає а-ля сімейних вечерь. У мене є своя сім'я, і чомусь в пресі постійно забувають, що моя сім'я не менше інтелігентна, не менше освічена, не менше заслуговує на повагу і почесті", - зауважує Логунова.
Фото з Instagram