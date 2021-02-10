Оголена Онуфрійчук у ліжку розказала про свій передвесільний мандраж

Телеведуча Іванна Онуфрійчук активно готується до головної події свого життя – весілля на Мальдівах.

І, як і кожна наречена, Іванна дуже стресує. Про те, як відбувається її передвесільний мандраж, вона написала в Instagram.

"Я ніколи не розуміла, як можна погано спати чи на нервах взагалі нічого не їсти перед весіллям. Від подруги чула, що вона так худла, що довелось вшивати сукню декілька разів. Та у мене все навпаки, на стресі від хвилювання мамині котлети та млинці залітають щодня на ура. Але, як то кажуть, щоб зрозуміти, потрібно все відчути на собі", - зауважила Онуфрійчук.

Онуфрійчук в очікуванні весілля та заміжнього життя

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"А ще мені щоночі сниться наше весілля, вже можу написати цілу книгу з різними його сценаріями. Після усіх цих снів я вже точно знаю, чого у цей день не можна допустити, а що потрібно зробити по-іншому. Так хочеться, щоб цей день був ідеальним, адже це не кіно, і повторних дублів не буде 🤷🏻‍♀", - написала Іванна.

Нещодавно 32-річна Онуфрійчук зізналася, що вони з нареченим планують два весілля - спочатку на Мальдівах, а потім і в Україні. А після одруження вона планує жити на дві країни - Україну та Швейцарію, де живе її коханий.

Фото з Instagram