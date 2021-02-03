Вагітна Фролова оголила стегна і живіт в образі сексі-миші. ФОТО
3 лютого 2021, 10:59
Телеведуча Василіса Фролова, яка незабаром стане мамою вперше, вирішила не робити "ванільних" фотосесій у ніжних сукнях.
Колишня модель знялася в образі миші з оголеними стегнами і, схоже, навіть без трусів.
Фото Вася виклала в Instagram.
"А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити няшну фотосесію в летючому тюлі? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втіленням доброти і ніжності, це зрозуміло, навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?", - написала Фролова.
Нагадаємо, в останній день минулого року вагітна Фролова оприлюднила свою голу фотосесію.
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