Вагітна Фролова оголила стегна і живіт в образі сексі-миші. ФОТО

Телеведуча Василіса Фролова, яка незабаром стане мамою вперше, вирішила не робити "ванільних" фотосесій у ніжних сукнях.

Колишня модель знялася в образі миші з оголеними стегнами і, схоже, навіть без трусів.

Фото Вася виклала в Instagram.

"А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити няшну фотосесію в летючому тюлі? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втіленням доброти і ніжності, це зрозуміло, навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?", - написала Фролова.

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До речі, Василіса підтримує своє тіло йогою і плаванням

Нагадаємо, в останній день минулого року вагітна Фролова оприлюднила свою голу фотосесію.