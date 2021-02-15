Мейхер на "Голосі" зірвала оплески тренерів та залишилася на шоу завдяки Кароль

Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер, яка вже давно успішно виступає як сольна артистка, вирішила зробити сюрприз глядачам нового сезону "Голосу країни".

Вона прийшла на сліпі прослуховування та заспівала композицію Патрісії Каас.

"Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч і Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні", - цитують Мейхер "ТСН".

Врешті Надія розвернула до себе одразу усіх чотирьох тренерів шоу. Олег Винник, Діма Монатік та Надія Дорофєєва аплодували стоячи, а Тіна Кароль навіть видерлася на крісло.

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Виконання Мейхер вразило її колег

Коли настав момент обирати команду, Мейхер зізналася, що прийшла не для участі у проєкті, а лише для експерименту. Проте її почали вмовляти залишитися.

"А ти не хочеш перезавантажитись? Ти молода душею. Ти можеш тут відкритись. Ми тебе хочемо! Лишайся. Ти знаєш, це ризик, це виклик тобі як "Танці з зірками". Я пам’ятаю як ти включилася і сказала "Я зможу все". І тут на "Голосі" ти зможеш", - умовляла Кароль.

Як відомо, Мейхер брала участь у "Танцях з зірками", де показала своїх доньок

"Ти приклад для мільйонів жінок. Мені здається, що ти повинна все ж таки обрати сьогодні когось", - додала Дорофєєва.

"Тіночко, ну ти напросилася, я тоді йду до тебе. Але це така для мене авантюра", - врешті погодилася Мейхер.

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Фото з Instagram