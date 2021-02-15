"Біль і страждання": Байкова розказала про триденне голодування та виснажливі вправи

Супермодель Аліна Байкова, яка зимує у Нью-Йорку, приїхала у Лос-Анджелес заради повернення у форму.

Саме там вона тренується, бігаючи голлівудськими пагорбами з другом та виснажуючи себе вправами. А ще Аліна три дні нічого не їла.

Про свій "фастинг" (піст, голод) та тренування Байкова написала в Instagram.

На четвертий день Байкова припинила голод, хоча не почувалася голодною взагалі

"Три дні в #LA я голодувала і тренувалася як божевільна. Я бігала в середньому 10 км на день і робила купу вправ у перервах між бігом. Чесно кажучи, виснажена і все болить", - поділилася Аліна.

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Через тиждень Байкова планує повернутися до такого ж режиму, а поки має час на зустрічі з друзями та походи по ресторанах.

"Я приїхала до Лос-Анджелеса лише для того, щоб прийти у форму. Але це так важко, оскільки парочка моїх улюблених ресторанів знаходяться саме в Лос-Анджелесі. І їх обов’язково потрібно відвідати, поки я тут. Але серйозно, чому все те, що ми любимо, не є для нас корисним. І лише страждання - це те, що працює найкраще", - обурилася Байкова.

Аліна худне не просто на інтервальному голодуванні, а кілька днів взагалі нічого не їсть

Нагадаємо, Байкова не приховує, що коле ботокс, та що заміжжя і материнство - не для неї.