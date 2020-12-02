Байкова у Vogue: Вийти заміж та народити сина – не для мене

31-річна супермодель Аліна Байкова стала однією з видатних українських жінок, які потрапили до книги Ukrainian Women in Vogue.

В інтерв’ю виданню Аліна розказала про пріоритет роботи на особистим життям, складнощі з публічністю та любов до добрих справ.

"Для мене особисте життя ніколи не було в пріоритеті, тому у мене ніколи не вистачає на нього часу. Мої проєкти і робота завжди були на першому плані", - запевнила Байкова, розмірковуючи про баланс.

Виходить, Аліна не показує особисте життя, бо його просто немає

"Я не з тих, хто прислухається до думки суспільства. Я вважаю себе сучасною жінкою і живу згідно з сучасними поняттями. У мене є своє бачення життя, і установки суспільства - народитися, здобути освіту, посадити дерево, вийти заміж, народити сина - не для мене. Я працюю, займаюся хорошими справами і між цим всім живу в своє задоволення", - зазначила модель.

Але от публічність дається Аліні непросто.

"Я не люблю зайву увагу, зайві розмови з незнайомими людьми. Я взагалі не люблю безглуздих розмов, хоча я дуже товариська і люблю людей. Бути публічною і знаменитою особистістю ніколи не було моєю метою. Моделінг завжди був для мене роботою і засобом із заробляння грошей, не більше того", - наголосила Байкова.

На запитання, як їй вдається знаходити час для себе, Аліна сказала:

"Коли я дуже багато працювала, часу на себе у мене не було. Зараз у мене теж багато проєктів і знову немає часу на себе. Я дуже люблю піклуватися про інших і робити їх щасливими, - це приносить мені величезне задоволення. Але це також сильно стомлює, і коли я розумію, що перебуваю на межі зриву, то лечу кудись одна відпочивати".

Таких фото в Instagram Аліни багато

Байкова також розказала, чого їй бракує для повного щастя.

"Я дуже щаслива людина, у всьому і всіх я бачу гарне. Для повного щастя було б добре, щоб інші люди теж так вміли, щоб ніхто не хворів і в світі не було воєн", - заявила модель.

Благодійність посідає значне місце в житті моделі

На запитання, з ким із видатних жінок вона хотіла б поспілкуватися, Аліна відповіла:

"Думаю, з Ангелою Меркель. Розмова була б про все, чим би вона захотіла поділитися".

Фото з Instagram та Vogue.ua

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