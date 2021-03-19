Блогерка Алхімова згадала, як спала у труні, та назвала розцінки свого Instagram
Одна з найвідоміших блогерок українського Instagram Анна Алхімова поділилася цікавими історіями свого минулого та розказала, скільки коштує реклама в її блозі.
А ще Аня зізналася, що родичі не були у захваті від її Інтернет-слави, особливо на самому початку.
"Просто сім'я відмовилася від мене. Ганьба, сором, ненавидимо, йди. Мені довелося міняти аккаунт. Один завела, погуляла - все, мене знайшли", - розказала Аня у програмі "Зірковий шлях".
Тоді життя Алхім складалося з гулянок, клубів, алкоголю та похмілля. Наркотики вона теж пробувала.
"Звичайно, це жахливо. Не можна пробувати. У мене недавно загинули дві подружки", - наголосила блогерка.
Зараз Анна заробляє на життя інстаграмом немалі гроші.
"Сторіс у мене 1000 євро коштує, фотопост - 1000 євро і відеопост - 2,5 тисячі євро. Але я буду піднімати, чули всі? Готуйтеся", - оголосила Алхім.
А до того, як стати блогеркою, Аня допомагала батькам вести ритуальний бізнес.
"Я колись після однієї гульки спала в труні. Мені треба було на роботу на 7 ранку. Мама мені дзвонить в 7, а я ще гуляю, ще не лягала. І я лечу на роботу, а хочеться дуже спати. І я прийшла, а спати ніде було. Був тільки стіл, стілець і труни. Ну а труни хороші були, лаковані, класні, з подушкою. Я прилягла", - згадала Анна.
Фото з Instagram
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