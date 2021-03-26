"4,5 години операції": Стужук у Туреччині зробила собі "цицюлі". ФОТО

Блогерка Софія Стужук зробила собі пластику грудей та поквапилася поділитися цією новиною з фолловерами у Instagram. Оперували інтернет-зірку в одній із клінік Стамбула.

"Так-так, зайчики, ви не помилилися. Роки переконання себе, що те, що природно - те красиво, і спроб прийняття. N разів сорому під час сексу, що мої цицюлі стукають по "його" підборіддю та звисають мов бурулі, або що, лежачи не боці, циця стекла. Постійні пошуки підходящих топів та переживання, чи ніщо нікуди не вивалилося", - написала жінка.

25-річна Софія зважилася на пластику грудей фото з instagram стужук

Зі слів Софії, рішення було миттєвим, але ще місяць пішов на роздуми та моральну підготовку.

"Дві години перельоту. 4,5 години операції. І вже третій день пекельних мук. І попереду ще мінімум місяць реабілітації. Заради, сподіваюся, майбутньої насолоди та комфорту", - поділилася вона.

На операцію блогерка гайнула до Стамбула

"Так, змінила думку. І тепер не треба переконувати саму себе та інших, що і так красиво", - підсумувала Стужук.

А такі "цицюлі" були у Стужук раніше

Як відомо, від покійного блогера Дмитра Стужука в Софії є трійко дітей. Молодшій дівчинці майже півтора роки.

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