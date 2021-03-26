Власниця найбільших у світі вилиць Покрещук показала себе до та після ліпосакції

Киянка Анастасія Покрещук, яка за допомогою ін'єкцій зробила свої вилиці найбільшими у світі, не зупиняється у своєму прагненні до прекрасного. Епатажна блогерка зробила собі ліпосакцію в одній із клінік Стамбула.

Фото з "розміткою" тих місць, із яких у неї потім відсмоктали жир, а також відео (обережно, присутня ненормативна лексика) Настя поділилася в Instagram.

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Покрещук у Туреччині позбулася "зайвого" жиру

Його блогерці натомість вштрикнули у "жопку"

Голову Насті під час виконання ліпосакції турботливо розмістили на спеціальному силіконовому колі, щоби не було надмірного тиску на вилиці.

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Судячи зі сторіз Покрещук, почувається вона після процедури бадьоро і навіть палить, хоча цього, з її слів, робити після ліпосакції категорично не можна. Відчуття в тілі блогерка описує як "крепатуру".

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Нагадаємо, Анастасія не приховує, що робила пластику обличчя та грудей. А колись хоче зробити їх іще більшими.