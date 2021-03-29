Приходько у піджаку на голе тіло розказала, як пандемія змінила їхнє з чоловіком життя

Співачка Анастасія Приходько поділилася думками про те, як пандемія змінила її життя на краще.

Для привернення уваги вона виклала фото себе в піджаку на голе тіло і розказала про всі плюси карантину.

"… Мені починає подобається сидіти вдома... Звичайно, мене це лякає в собі, бо я думала, що не створена для сім'ї, затишку, домашніх справ. Але ні! Створена, ще й як! Я не думала, що вмію розбиратися в документах, пов'язаних з податковою :) Я не думала, що вмію брати життя на контроль з іншого його боку. Я банально навчилася розбиратися в комунальних платежах, хоча я взагалі не знала до карантину що це, і навіщо взагалі мені це знати", - зізналася Настя.

За рік карантину Приходько відкрила у собі талант хранительки вогнища

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"Але справа то в тому, що банально просто стало цікаво всім цим зайнятися. Воно відверто мене дратувало - "незакінчені справи" і все це треба було привести до ладу, але я завжди відкладала на потім. Я це зробила", - похвалилася співачка.

"Я позбавилася величезної кількості непотрібних мені людей. Починаючи від записної книжки і закінчуючи особистим спілкуванням. Просто давно треба було це зробити, але, як завжди, не було часу, і здавалося, що не так вже це й важливо. А я хочу сказати, що дуже важливо! Не потрібні люди - вони токсичні, і навіть якщо вам здається, що вони потрібні, ви помиляєтеся, вам не здається - вони не потрібні вам!", - наголосила Приходько.

Заразом Настя позбулася усіх токсичних людей

"Навела порядок в домі. Я з переїзду в будинок багато речей не чіпала, викинула все що тільки можна. Я не люблю коли лежить "про всяк випадок", знадобиться - піду куплю", - зауважила Анастасія.

"Загалом, мільйон справ зробила за рік, якими я відверто кажучи пишаюся. І життя, яке ми створили з чоловіком за рік епідемії, воно зовсім інше. Ми стали більше поважати один одного, любити, переживати, мріяти, і з кожним днем ​​я хочу все більше і більше проводити час з нами :)) Ми стали інші! Ми стали краще! Ми стали сильнішими!", - заявила вона.

"Я почала чути, бачити і помічати!", - заявила Приходько

До слова, за час пандемії Настя стала набагато аквтинішою у соцмережах та виклала купу красивих фото.