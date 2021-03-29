"За інерцією": Бабкін пояснив, чому зраджував свою дружину
Співак Сергій Бабкін, який зрадив свою дружину Сніжану з понад сотнею жінок, пояснив свою поведінку. Зі слів артиста, він просто не наважувався змінити своє життя і скакав у гречку "за інерцією".
Про це Бабкін розказав в інтерв'ю "Обозревателю".
"...Це було моєю звичкою. Я так жив ДО... І потім погнав за інерцією, оскільки змінювати звичку - це здавалося страшно. Це наче змінити своє життя, а як це зробити, я не знав", - поділився Сергій.
"Щоби змінити звичне життя, треба мати величезну сміливість, а в цьому мені допомогла Сніжана. Вона - мій Янгол, мій маяк! Я кардинально змінив своє життя, і це мій безцінний досвід. Тепер я маю право говорити про це", - наголосив співак.
Як запевнив Бабкін, тепер у них із дружиною все "ідеально". Пара сподівається, що своєю відвертістю дає людям приклад того, що будь-які труднощі та біль можна використати для розвитку та зростання.
До слова, Сергій поділився ще однією хорошою новиною. Австрійським лікарям вдалося врятувати його зір, і тепер артист знову бачить як раніше. Лише на поїздку до Відня та медичні процедури там Бабкіни вже витратили 15 тисяч євро й очікують витратити ще 7-8 тисяч.
Нагадаємо, про те, що Сергій її зраджує, Сніжана дізналася зі свого сну.
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