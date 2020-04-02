Бабкіни про карантин: "Виживуть лише коханці" – це точно про нас

Подружжя Сергій та Сніжана Бабкіни, попри пережитий стрес через запалення легенів старшого сина Артура на початку березня, налаштовані доволі оптимістично.

У рубриці ТаблоID "Зірковий карантин" пара розповіла про те, як триває їх ізоляція, та що вони планують робити після неї.

– Карантин передбачає постійне перебування разом. Чи сварились ви вже за два тижні ізоляції?

Сніжана: Ні, ми не лаялися, бо професіонали в цій справі (посміхається). Вже звикли дуже багато років перебувати поруч постійно. Ми і до карантину були цілодобово разом. Карантин нам не перешкода. У нас є гарт, який допомагає в цей непростий час. Знаєте, як у фільмі "Виживуть тільки коханці" - ось це про нас.

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Сергій: Ми вже 12 років як ізолювались, адже хотіли цього, міцно приклеїли себе один до одного. І постійно разом. Тому нічого особливого для нас не відбулося, навіть навпаки, ми говорили недавно, що для когось, напевно, це важкий період, для тих, хто ще не обзавівся дітьми, наприклад. У нас не буває тиші, нудьги. Ми завжди чимось зайняті, тому немає часу на сварки.

Може, є якісь суперечки, це так. І до карантину так було, і зараз. Я той ще сперечальник. Але, якщо виникає якесь питання - ми його вирішуємо дуже легко.

Карантин - зовсім не випробування для стосунків Сергія і Сніжани

– Чи займаєтесь ви разом побутовими справами? Як поділили обов’язки?

Сніжана: Так, розподіляємо їх, просимо один одного про допомогу. Але, знову ж таки, нічого нового під час карантину не відбулося. Якщо мені потрібна допомога - я прошу Сергія, якщо йому - він просить мене. Весь день проходить в справах і турботах, щоб кожен втомлювався рівномірно (сміється).

Сергій: В цьому немає нічого особливого для нас. Ми допомагаємо один одному завжди і в усьому. Як було до цього, так буде і далі. Як на мене, це нормальне сімейне життя пари з трьома дітьми.

– Хто більше часу проводить з дітьми та допомагає їм у навчанні?

Сніжана: Можу сказати, що Артур на 98% вже самостійний. Він іноді з деяких шкільних питань радиться, зазвичай приходить до мене. Вони разом з Веселиною зараз на онлайн-навчанні. У них зранку і приблизно до 3-х дня уроки зі змінами. Їм розповідають, пояснюють все дуже популярно, тому коли приходить час домашнього завдання, діти рідко просять поради. Артур практично ніколи, а Веселина хіба що з математики.

Сергій: Коли не було Єлисея (молодший син пари - ред.), з ними робила уроки няня. Спочатку ми спробували самі, але це дуже часто виливалося в суперечки і сварки. Нам таке не сподобалося, і це стала робити няня. А коли з'явився Єлисей, вона почала з ним гуляти, допомагати по дому, поки ми зі Снєжкою зайняті. І діти стали самостійними. Приходили зі школи, робили все самі. За оцінками вже було зрозуміло, хто, що, де недопрацював.

Діти Бабкіних - вже дорослі і самостійні, тому батьки майже не контролюють їхнє навчання

– Що вже встигли зробити з того, до чого ніколи не доходили руки?

Сніжана: Ми всією сім'єю завантажили собі на телефони програму для преса, і разом щодня займаємося по ній. Ще ми з Сергієм провели онлайн-урок з йоги, теж завжди хотіла, але часу не вистачало. Я вже приготувала кілька цікавих страв: дуже смачну пасту і гуакамоле, раніше у мене до цього теж не доходили руки.

Сергій: Я вже давно купив полотно з рамкою для однієї ідеї. У мене зібралася велика кількість карток з готелів, в яких ми за цей час побували (посміхається). Хотів їх всі приклеїти, зробити з них таку картину. Почали потихеньку клеїти. Дійсно допомагає.

Веся дуже хотіла, щоб я написав пісню англійською і домоглася свого - ми її вже майже закінчили. А ще я радісний і щасливий, що днями ми з дітьми поїхали в ліс, про це у мене навіть є пост в Instagram! Поїхали по велодоріжці, по місцях, якими я їжджу вранці. Пили чай на пеньочку. Чи буде цьому продовження, не знаю, але я був дуже радий такій вилазці.

Музикант нарешті покатався на роверах разом з дітьми

– Хто з вас готує?

Сніжана: Як і до карантину, готую я, але зараз головна відмінність в тому, що діти стали мені допомагати. Вони накривають на стіл, Веселина недавно практично сама приготувала окрошку. Допомоги на кухні мені стало однозначно більше (посміхається).

– Як тримаєте форму на карантині?

Сніжана: Робимо те саме, що і завжди, але додали деякі нововведення. Якщо раніше ми йогою займалися через день, через два, зараз у нас щоденні фізичні активності.

Сергій: І ще ми з нашим інструктором з йоги Андрієм Васильєвим будемо переходити на онлайн-тренування. Нещодавно провели один прямий ефір з заняттям вдома. Дуже багато людей дякували нам за це, тому плануємо зробити таку практику ще кілька разів. Також я продовжую виїжджати вранці на велосипеді, занурюватися в купіль.

– Які лайфхаки вже винайшли для себе?

Сергій: Це іонізації повітря в будинку - в кожній кімнаті у нас стоять зволожувачі. А ще обов'язково спиртові антисептики при вході в будинок, щоб відразу дезінфікувати руки.

– Як часто перевіряєте новинну стрічку?

Сніжана: Часу начебто з'явилося більше, але екранний час в моєму телефоні скоротився вдвічі, тому що додалося різних справ по дому. Але перевіряю офіційний телеграм-канал МОЗ України, щоб бути в курсі всіх новин, адже зараз це дуже важливо.

– Панікуєте?

Сніжана: Чесно зізнаюся, що панікувала перший тиждень, адже все відбулося дуже несподівано. Складно було усвідомити, що робота припинилася, і зрозуміти, що це не до кінця березня, а надовго. В одну ніч зрозуміла, що я зі своїми думками не можу заснути, і просто викинула їх з голови.

Наступного дня прийняла ситуацію, як вона є, і вважаю, що тільки прийняття нам допоможе. Потрібно заспокоїтися, зрозуміти, що це великий і серйозний досвід, після нього ми станемо набагато сильнішими. Звичайно, варто прорахувати, подумати, побудувати особисту стратегію на тривалий період - як зробити так, щоб не втратити взаємини, свій баланс. Паніка не приведе ні до чого хорошого.

Сергій: У мене це, швидше за все, була паніка, а переживання. Ситуація складна, і мені б хотілося, щоб люди усвідомлювали всю її серйозність. Нам потрібно всім разом відповідально ставитися до цього, підтримувати один одного.

"Виживуть тільки коханці" - це про Бабкіних

– Чим будете заробляти, якщо криза та карантин затягнуться надовго?

Сніжана: Я не знаю, як заробляти, якщо карантин затягнеться, адже моя професія залежить від глядача. Ми будемо дивитися по ситуації і по мірі надходження проблем. Поки не можу спланувати на півроку вперед, адже все може кардинально змінитися.

Сергій: Зараз ми стоїмо на роздоріжжі, в якомусь вакуумному проміжку, тому що всі не розуміють, що робити. Життя, яке було раніше, вже не буде, це потрібно розуміти. Яким вона буде далі - поки невідомо нікому, ми не можемо навіть припускати... Як заробляти? Поки ми не знаємо як, адже звикли до правил, які були до цього, а нові ще не прийняті.

– Чи лякає вас перспектива захворіти?

Сергій: Перспективи захворіти немає, якщо ми будемо всі дотримуватися правил, які зараз встановило МОЗ. Ті, хто буде безвідповідально ставитися до цієї проблеми, мають велику ймовірність заразитися вірусом.

"Найголовніше - це самоналаштування, думки з цього приводу. Ми мислимо позитивно - що будемо здоровими, адже відповідально до цього ставимося. Цей період треба пережити і вірити в те, що все буде добре. Головне - перебувати в любові, радості і хорошому настрої", - упевнені Бабкіни

– В яку країну мрієте полетіти, коли все закінчиться?

Коли закінчиться карантин, ми хочемо здійснити поїздку в США, яка зірвалася! Ми її обов'язково втілимо, благо, у нас є віза, встигнемо побувати там ще не раз. Коли з'явиться можливість літати - це точно буде Америка.

– Що найголовніше зрозуміли під час карантину?

Сніжана: Кожен повинен взяти на себе відповідальність, зрозуміти, що від нього залежить, як скоро це все закінчиться. Тому потрібно не панікувати, сидіти вдома і займатися сім'єю - це дуже важливо! Ми всі - єдине ціле, і повинні берегти один одного.

Сергій: Головне, що я зрозумів, - все дуже хитке в цьому світі. Не варто будувати якісь глобальні плани, адже життя може змінитися в один день, після клацання. Це все не випадково, і дано нам для того, щоб озирнутися навколо, зазирнути всередину себе і зрозуміти, що є головне, що є ядром нашого життя. Я думаю, що завдяки цьому періоду ми, люди, всі разом зрозуміємо щось дуже важливе і змінимося на краще.

Фото прес-служби та з Instagram

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