Фролова показала своє 1-місячне "мишеня". ФОТО

7-го квітня сину телеведучої Василіси Фролової виповнився місяць, і щаслива матуся вперше показала його личко.

Вася, яка під час вагітності знімалася в образі миші, зробила Родіону першу професійну фотосесію у костюмчику мишеняти.

"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуєте, що він найскладніший. За цей час трансформацій з тілом і розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною, і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали?", - написала 43-річна Фролова.

Схоже, малюку не дуже сподобалася мамина ідея :)

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"На честь першої дати зранку Родіон влучно пульнул прямісінько в мамину косметичку, тим самим як би засвідчивши її непотрібність", - додала вона.

Яке ж мімімі))

Родіон весь у маму

Нагадаємо, нещодавно Фролова вразила тим, скільки кілограмів уже скинула після пологів.

Фото з Instagram