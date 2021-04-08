Фролова показала своє 1-місячне "мишеня". ФОТО
7-го квітня сину телеведучої Василіси Фролової виповнився місяць, і щаслива матуся вперше показала його личко.
Вася, яка під час вагітності знімалася в образі миші, зробила Родіону першу професійну фотосесію у костюмчику мишеняти.
"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуєте, що він найскладніший. За цей час трансформацій з тілом і розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною, і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали?", - написала 43-річна Фролова.
"На честь першої дати зранку Родіон влучно пульнул прямісінько в мамину косметичку, тим самим як би засвідчивши її непотрібність", - додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Фролова вразила тим, скільки кілограмів уже скинула після пологів.
Фото з Instagram