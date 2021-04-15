"Місцями не впізнаю себе в дзеркалі": Фролова похвалилася апетитними формами у спідньому

43-річна телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно стала мамою вперше, заявила, що раніше ніколи не мала таких апетитних форм.

У своєму Instagram колишня модель показалася у спідньому, яке коригує об’єми.

Василіса не поспішає худнути, але і залишатися в такому тілі не планує

"У таких апетитних об’ємах я не була ніколи в житті. Місцями не впізнаю себе в дзеркалі, але бігти розлучатися з придбаним поки не збираюся. Обираю поступове повернення в колишню форму через м'які масажі, прогулянки і правильно підібрану коригуючу білизну", - зізналася Вася.

"Розумію, що скажете, що не гніви Бога, всім би так погладшати. Але талія 75 при стегнах 92 мені взагалі не ок", - зауважила Фролова.

Фото з Instagram