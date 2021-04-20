"Нічна жриця" Jerry Heil показалася в трусах та заявила, що знову худне

Співачка Jerry Heil знову худне на спір. Цього разу їй треба скинути 2,5 кілограми за тиждень, і тоді вона досягне своєї "ідеальної ваги".

Але кілька останніх днів Яна "жерла як свиня", особливо вночі. Про це вона розказала у сторі.

Співачка зізналася, що побувала у статусі "нічної жриці", коли прокидалася і починала їсти.

Тепер же вона вирішила робити антицелюлітний масаж, на який бігтиме аж 10 кілометрів.

Так Яна виглядає зараз, коли хоче ще трішки скинути

Нагадаємо, минулого року Яна обіцяла поголити голову, якщо не схудне до 47 кілограмів. А нещодавно під час модної зйомки вона засвітила "целюліт".