"Нічна жриця" Jerry Heil показалася в трусах та заявила, що знову худне

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:45

Співачка Jerry Heil знову худне на спір. Цього разу їй треба скинути 2,5 кілограми за тиждень, і тоді вона досягне своєї "ідеальної ваги".

Але кілька останніх днів Яна "жерла як свиня", особливо вночі. Про це вона розказала у сторі.

Співачка зізналася, що побувала у статусі "нічної жриці", коли прокидалася і починала їсти.

 

Тепер же вона вирішила робити антицелюлітний масаж, на який бігтиме аж 10 кілометрів.

 
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Так Яна виглядає зараз, коли хоче ще трішки скинути 
 
 

Нагадаємо, минулого року Яна обіцяла поголити голову, якщо не схудне до 47 кілограмів. А нещодавно під час модної зйомки вона засвітила "целюліт". 


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