Jerry Heil пообіцяла поголитися налисо, якщо не схудне до 47 кіло

Співачка Jerry Heil, чиє справжнє ім'я Яна Шемаєва, зважилася на ризиковане парі з самою собою. Якщо до 21-го жовтня дівчина не скине три кілограми, їй доведеться поголитися налисо.

У свідки Jerry покликала підписників свого Instagram.

"Набрала для ролі 3кг. А сьогодні згадала, шо я не акторка😟. Режим очікування коментів про анорексію увімкнено", - написала Яна.

Співачка хоче важити не 50, а 47 - інакше стане лиса фото з instagram jerry heil

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"Розуміючи соціальну відповідальність і можливий вплив такого контенту на чиюсь несформовану свідомість, закликаю всіх спочатку консультуватися з лікарем і знати свою оптимальну вагу", - вточнила вона.

На запитання, в який спосіб вона збирається худнути, зірка в коментарі пояснила: "Просто не їстиму, коли вже не влазить)".

" Якщо я поправляюсь, перше ДРАТУТІ прилітає з області живота...", - ділилася нещодавно Яна в Instagram під цим фото

Нагадаємо, нещодавно Яна, яка живе з розладом харчової поведінки, розказувала, як позначилося свого часу на її організмі схуднення до 46 кіло.

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