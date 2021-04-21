Іменинниця Дорофєєва розказала, чому досі не стала мамою
Співачка Надя Дорофєєва, якій 21-го квітня виповнився 31 рік, пояснила, чому досі не народила дитину.
Артистка щаслива у шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом уже 6 років, але до дітей пара поки не готова. І справа не в роботі.
Про це Надя розказала у програмі "Зірковий шлях".
"Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні, я хочу відверто сказати, що чомусь так думають, що через кар'єру. Ні! Не через кар'єру, а саме через те, що досі ми начебто з Вовою не готові. Якось так", - зізналася Дорофєєва.
"Це питання у нас фігурує постійно. І ми вже сміємося. Ми самі жартуємо в соцмережах – чекайте додошат-дантесиків. Але ми це зробимо все ж таки не через тиск людей, а через своє якесь рішення", - наголосила Надя.
Нагадаємо, нещодавно Дантес випустив кліп, який знімали в їхньому з Дорофєєвою будинку.