Іменинниця Дорофєєва розказала, чому досі не стала мамою

Співачка Надя Дорофєєва, якій 21-го квітня виповнився 31 рік, пояснила, чому досі не народила дитину.

Артистка щаслива у шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом уже 6 років, але до дітей пара поки не готова. І справа не в роботі.

Про це Надя розказала у програмі "Зірковий шлях".

Надя активно будує сольну кар'єру, але дітей не народжує з іншої причини

"Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні, я хочу відверто сказати, що чомусь так думають, що через кар'єру. Ні! Не через кар'єру, а саме через те, що досі ми начебто з Вовою не готові. Якось так", - зізналася Дорофєєва.

"Це питання у нас фігурує постійно. І ми вже сміємося. Ми самі жартуємо в соцмережах – чекайте додошат-дантесиків. Але ми це зробимо все ж таки не через тиск людей, а через своє якесь рішення", - наголосила Надя.

Зіркове подружжя ще не готове ставати батьками

Нагадаємо, нещодавно Дантес випустив кліп, який знімали в їхньому з Дорофєєвою будинку.