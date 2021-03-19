Dantes у новому кліпі показав їхній з Дорофєєвою дім та її в піжамі
Зіркове подружжя Володимир Дантес і Надя Дорофєєва показали свій будинок зсередини.
Гардеробні, спальня, вітальня, кухня та навіть туалет стали локаціями для зйомок нового кліпу Вови про якусь невідому Сашу.
"Пісня почалася з фрази "забудь все, що було", а потім я прийшов на студію до Потапа в MOZGI і ми разом написали приспів. Пісня про розставання, про почуття і дії дівчат, які після розірвання стосунків з хлопцями стрижуть каре, планують поміняти життя або просто танцюють під мінімал", - так описав свій новий трек Дантес.
До речі, наприкінці відео з'являється Надя в піжамі.
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