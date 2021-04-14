Із новими цицями, трьома дітьми та учасником "Холостячки": Стужук оселилася в Лос-Анджелесі

Блогерка Софія Стужук продовжує вражати карколомними змінами в своєму житті.

Зробивши в березні пластику грудей, 25-річна зірка гайнула пожити за океан. Із собою вона взяла трьох нащадків, свою маму та, несподівано, учасника шоу "Холостячка" Андрія Шатирка.

Пов'язують їх дружні, професійні чи романтичні стосунки, Стужук поки офіційно не оголошувала, але пообіцяла незабаром зробити це в сторіз.

Андрій Шатирко на ТБ намагався підкрити Ксенію Мішину , але спіймав облизня. А тепер він живе у США зі Стужук

"...Я увійшла в новий етап свого життя. Відпустила минуле і просто вчуся спостерігати та все приймати. (Минуле неможливо забути, можна лише подякувати та відпустити. Життя - супердивовижна штука. Просто неймовірно, як складаються обставини, і який шлях переді мною відкривається", - написала блогерка, чий ексчоловік Дмитро помер від COVID-19.

"Я не будую планів. Стараюся багато не аналізувати і більше відчувати, ніж думати. Кайфую від нової себе максимально", - запевнила вона.

Софія обіцяла розказати, що пов'язує її з Андрієм

Зі слів Софії, вони орендували дім у Лос-Анджелесі до 25-го травня.

Інста-сімейка отаборилася в Лос-Анджелесі

Цікаво, що з 5-річним Девідом, 3-річною Лолітою та півторарічною Олівією дорослим доведеться вправлятися самим, без нянь, бо в тих нема американських віз.

Іще Софія розповіла, що через три тижні після операції почувається чудово і радіє, що прийняла таке рішення.

Новим грудям Стужук уже три тижні

Нагадаємо, Стужук соромилася, що під час сексу її "цицюлі" стукають по підборіддю партнера.

Софія не квапиться розказувати в сторі про стосунки з Андрієм. Натомість постить себе без мейкапу та фільтрів

І демонструє вакуум живота

Фото з Instagram Стужук

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