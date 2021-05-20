Біллі Портер оголосив, що в нього ВІЛ: Я жив у мовчанні з цим соромом 14 років

Американський актор Біллі Портер повідомив, що має позитивний ВІЛ-статус. Лауреат "Еммі" та "Греммі" зізнався, що приховував цю таємницю цілих 14 років навіть від рідної матері.

Чому він вирішив перестати жити у мовчанні та соромі, 51-річна зірка серіалу "Поза" та фея-хрещена з майбутнього фільму "Попелюшка" розказав The Hollywood Reporter.

Фея-хрещена в виконанні Біллі Портера фото з instagram портера

"Це був 2007-ий рік, найгірший рік у моєму житті. Я років десять провів на краю темряви, але найгіршим був 2007-ий. У лютому в мене діагностували діабет 2-го типу. У березні я підписав папери для оголошення банкрутства. А у червні в мене діагностували ВІЛ", - поділився Біллі.

"Тодішній сором, додавшись до сорому, який я вже відчував (як гей) змусив мене мовчати, і я жив у мовчанні з цим соромом 14 років. Бути ВІЛ-позитивним - там, звідки я, а я виріс у церкві П'ятидесятників, у дуже релігійній родині, вважається Божою карою", - розповів актор.

Актор 14 років приховував свій ВІЛ-статус

Зі слів Портера, він був обізнаний про ризики зараження ВІЛ і здавав аналіз кожні пів року. Але тоді прийшов до лікарні зовсім із іншої причини - мав прища на сідниці, який ніяк не проходив і дуже болів. Принагідно йому запропонували пройти тест, і результат був позитивним.

Біллі повідомив про свій діагноз лише "всім тим, кому потрібно було про нього знати".

"Я намагався побудувати життя та кар'єру, і не був певен, що мені це вдасться, якщо взнають не ті люди. Це стало би ще одним способом дискримінувати мене у професії, в якій і так є дискримінація. Тож я старався поменше про це думати. Намагався блокувати ці думки", - зізнався Портер.

Біллі побоювався, що зазнаватиме дискримінації в акторській кар'єрі

Змінив такий стан речей карантин, коли актор отримав змогу спокійно пропрацювати з психологом свої старі травми. Одна з них - сексуальне насильство з боку вітчима, яке тривало з 7 до 12 років Біллі.

"Я вижив, тож можу розповісти цю історію. Ось для чого я тут... Настав час вирости та рухатися вперед, бо сором деструктивний - якщо не побороти його, він може зруйнувати все на своєму шляху", - пояснив Портер.

Біллі зателефонував мамі та розказав їй про свій статус. Усупереч його побоюванням, вона не відповіла "А я тобі казала", а запевнила, що любить його незважаючи ні на що, і попросила більше ніколи від неї такого не приховувати.

"...Cором деструктивний - якщо не побороти його, він може зруйнувати все на своєму шляху"

"Я сказав моїй матері - це була найбільша перепона для мене. Мені байдуже, в кого там є що сказати. Ти або зі мною, або просто відійди з дороги", - підсумував актор.

"Ось як виглядає сьогодні ВІЛ-позитивний статус. Я раніше помру від чогось іншого, ніж від цього. Рівень моїх Т-клітин завдяки лікам вищий ніж у вас. Я зараз ходжу до лікаря - чорний 51-річний чоловік, я ходжу до лікаря кожні три місяці... Я здоровіший, ніж був коли-небудь у своєму житті", - запевнив Портер.

Тепер, публічно розказавши про свій діагноз, Біллі покінчив із соромом, у якому прожив надто довго.

"Я не сумніваюся, що це слідуватиме за мною. Певен, перше, що всі казатимуть, буде "ВІЛ-позитивний, бла, бла, бла". Окей. Нехай. Це не все, чим я є. Я - дещо значно більше за цей діагноз. А якщо ви не бажаєте працювати зі мною через мій статус, ви на мене не заслуговуєте", - підкреслив актор.

Як відомо, Біллі Портер у 2017-му році офіційно одружився. Його чоловік - бізнесмен Адам Портер, пара разом із 2009-го.

Нагадаємо, кілька років тому про свій позитивний ВІЛ-статус оголосила Кончіта Вурст.