Єфросиніна у 42-й день народження поміркувала про свою "обколоту морду"

25-го травня телеведучій Марії Єфросиніній виповнилося 42. Напередодні вона вирішила вкотре спробувати донести до людей, що не робила ніякої пластики обличчя, а її вигляд – результат її способу життя.

Цей допис в Instagram Маша присвятила тим жінкам, яким важлива її правда, і яким вона може допомогти щось змінити у сприйнятті себе.

Єфросиніна зізналася, що досі не навчилася байдуже реагувати на несправедливість, наклеп та хамство на свою адресу. І зазвичай це стосується саме коментарів про зовнішність.

"Коли я випадково потрапляю на нескінченні коменти, де мені дорікають в "пластиці" і різних переробках, мене це зачіпає. Портали про зірок ставлять мої дитячі фото поруч із нинішніми з питанням: "змінилася?", зриваючи таким чином чеку на гранаті спраглих дати мені ляпас по "обколотій морді"; я бачу, як на форумах моє обличчя "розбирається" на висновки "знаючих експертів"... Проте весь цей час я вважала, що будь-яка моя відповідь на подібне буде дешевим виправданням", - зізналася Маша.⠀

Маша у свої 42 виглядає гарно як ніколи

"Але ось сьогодні я подумала: 87% моєї аудиторії в інстаграмі - жінки, і вони стежать за мною... І зрозуміла, що мені важливо, щоб ви чули і мою правду! Моя філософія полягає в тому, що потрібно робити максимально все, щоб відстрочити необхідність в хірургії (якщо мова не йде про корекцію особливостей, які не дозволяють щасливо жити)", - наголосила телеведуча.

"Для цього сучасні технології зробили революцію. Моє обличчя сьогодні - це захоплені очі мого чоловіка через 19 років спільного життя, це харчування, вода, спорт, дихальні практики, БАДи та anti age медицина косметологічні процедури, естетична медицина, а також регулярний домашній догляд", - запевнила іменинниця.

Тимур із захопленням дивиться на свою Машу навіть після 19 років разом

"Сьогодні, коли я бачу появу перших вікових ознак, я усвідомлюю, що моя зовнішність в майбутньому залежатиме виключно від того, як я впораюся з цим психологічно, як і будь-яка жінка, яка рано чи пізно підходить до питання віку... Але це буде тільки моє рішення - те, як нам виглядати, точно не вимагає чийогось схвалення і благословення! У кожної з нас своя генетика, свій гормональний фон і рівень стресу", - зауважила Маша.

Єфросиніна вкотре наголосила, що її вигляда - результат кропіткої та тривалої роботи над собою

"Тому всім, хто стежить за мною на цій сторінці, і знає, що тут я - це я, пропоную приділяти увагу новим знанням, навичкам, як прийти до себе справжньої, як вміти захопитися собою і як вміти бути слабкою і вразливою. А пластика... ну що пластика: зробиш, будуть обсмоктувати, що зробила ... не зробиш, будуть полоскати, що стара...", - підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно Марія розказувала, як важко переживала від'їзд доньки на навчання в Канаду.

Фото з Instagram