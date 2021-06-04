Michelle Andrade розповіла, про що не може говорити за контрактом та коли зніметься оголеною
Співачка болівійського походження Michelle Andrade відповіла на запитання телеведучої і моделі Олександри Кучеренко.
Підопічна Потапа розказала, скільки отримує за концерт, як її називають друзі та чому не хоче заспівати у дуеті з Олегом Винником.
У короткій розмові з Кучеренко Андраде зізналася, що в дитинстві комплексувала через маленький зріст, але в юності поборола це.
На запитання, який відсоток Потап їй платить за концерт, Мішель відповіла:
"Взагалі по-різному. Можливо, іноді більше 10% від концерту".
До речі, за контрактом з продюсерським центром Потапа, Андраде заборонено говорити про політику.
Співака Олега Винника Мішель вважає класним, але робити дует з ним не хоче через різницю у стилі.
А ще Андраде поки не готова знятися оголеною у новому кліпі чи для журналу.
"Але якщо це будет щось красиве, і я сама захочу це зробити, то чому б ні", - зауважила Мішель.
Фото з Instagram