Michelle Andrade розповіла, про що не може говорити за контрактом та коли зніметься оголеною

П'ятниця, 4 червня 2021, 16:07

Співачка болівійського походження Michelle Andrade відповіла на запитання телеведучої і моделі Олександри Кучеренко.

Підопічна Потапа розказала, скільки отримує за концерт, як її називають друзі та чому не хоче заспівати у дуеті з Олегом Винником.

У короткій розмові з Кучеренко Андраде зізналася, що в дитинстві комплексувала через маленький зріст, але в юності поборола це.

 
Мішель також розказала Саші, що вона на 50% українка 

На запитання, який відсоток Потап їй платить за концерт, Мішель відповіла:

"Взагалі по-різному. Можливо, іноді більше 10% від концерту".

До речі,  за контрактом з продюсерським центром Потапа, Андраде заборонено говорити про політику.

 
Рідні та близькі називають співачку Мішелькою або Мішкою, а Потап - навіть Бубусіком

Співака Олега Винника Мішель вважає класним, але робити дует з ним не хоче через різницю у стилі.

А ще Андраде поки не готова знятися оголеною у новому кліпі чи для журналу. 

"Але якщо це будет щось красиве, і я сама захочу це зробити, то чому б ні", - зауважила Мішель. 

 
І хоча Мішель не готова оголюватися, у деяких кліпах її образи дуже відверті  

Фото з Instagram


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