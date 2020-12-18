It’s me bitch: зухвала Michelle Andrade в ліфчику повигиналася на підлозі у новому кліпі
П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:44
Співачка Michelle Andrade випустила англомовний трек "Mirror", який назвала мотивацією для самої себе.
А в кліпі на цю пісню артистка ушкварила несамовиті танці у компанії гарячих дівчат.
"It’s me bitch" – головна фраза композиції, в якій, за її словами, Мішель поділилася своїм особистим ритуалом.
"У моменти сумнівів я завжди підходжу до дзеркала і, дивлячись собі в очі, кажу: "Мішель, у тебе все вийде, ти все зможеш, дерзай!". І я хочу, щоб кожна дівчина відчувала суперсилу, яка в ній ховається, і дозволяла собі іноді побути bad girl", - написала співачка в Instagram.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно Андраде вразила кардинальною зміною кольору волосся та фотосесією для чоловічого глянцю.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії