It’s me bitch: зухвала Michelle Andrade в ліфчику повигиналася на підлозі у новому кліпі

Співачка Michelle Andrade випустила англомовний трек "Mirror", який назвала мотивацією для самої себе.

А в кліпі на цю пісню артистка ушкварила несамовиті танці у компанії гарячих дівчат.

"It’s me bitch" – головна фраза композиції, в якій, за її словами, Мішель поділилася своїм особистим ритуалом.

"У моменти сумнівів я завжди підходжу до дзеркала і, дивлячись собі в очі, кажу: "Мішель, у тебе все вийде, ти все зможеш, дерзай!". І я хочу, щоб кожна дівчина відчувала суперсилу, яка в ній ховається, і дозволяла собі іноді побути bad girl", - написала співачка в Instagram.

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Кліп вийшов доволі запальний, відвертий та динамічний

Попередній кліп Мішель теж був доволі сексі

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Нагадаємо, нещодавно Андраде вразила кардинальною зміною кольору волосся та фотосесією для чоловічого глянцю.