Каменських оголила пишні стегна у фешн-зйомці та розповіла про сімейний бюджет

Співачка Настя Каменських запевняє, що може бути дуже різною.

Іноді вона пристрасна Pantera Negra (чорна пантера), жінка-кішка, а буває й ніжною і люблячою дружиною, творчою і яскравою артисткою або відривною дівчиною.

У новій зйомці для JetSetter Настя показала свою хижу та сексуальну натуру, а ще розповіла деякі деталі стосунків із Потапом.

"Як і будь-яка справжня дівчина, буваю різною. І мені здається, така жіноча багатогранність є надзвичайно цікавою та привабливою для чоловіків", - каже Настя

Так, на прохання описати чоловіка трьома словами, NK сказала:

"Льоша поєднав у собі найкращі характеристики справжнього чоловіка й творчої людини. У нього стільки цікавих рис, що не хотілося б вкладатися лише в три слова. Однак, якщо у нас є ліміт і треба сказати тільки три (сміється), то точно виділю такі: талановитий, геніальний і в нього неймовірно добра й красива душа".

Образ чорної пантери личить пристрасній Каменських

Ще Настю запитали про розподілення сімейного бюджету.

"Розподіляємо спільно, обговоривши важливі покупки", - зазначила вона.

"Я за гармонію в родині. Якщо компроміс — це той важливий крок, який вам допоможе зберегти почуття, то чому б ні", - висловилася Каменських про формулу щасливого шлюбу.

фото катерина ніколайчук для jetsetter

Нагадаємо, нещодавно Настя показувала, як позувати в купальнику.