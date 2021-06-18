Українка зняла босу Біллі Айліш для обкладинки Rolling Stone
П'ятниця, 18 червня 2021, 13:10
Українська фотографка Яна Яцюк, як живе і працює у Лос-Анджелесі, зняла американську зірку Біллі Айліш для музичного видання Rolling Stone.
Фото Яни з’являться у липнево-серпневому номері журналу, зокрема і на обкладинці.
"Дякую Біллі Айліш за довіру, витонченість, заразливий сміх та вразливість. Жінка на вершині світу з твоєї скромністю і добротою заслуговує на все це і навіть більше. Неможливо бажати кращої співпраці та героїні", - написала Яцюк у своєму Instagram.
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Нагадаємо, у травні 19-річна Айліш у корсетах та панчохах засвітила апетитні форми на сторінках британського Vogue.
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