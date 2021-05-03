Корсети та панчохи: Біллі Айліш засвітила апетитні форми в чуттєвому фотосеті
3 травня 2021, 12:21
Американська співачка Біллі Айліш стала героїнею червневого номеру британського Vogue, попозувавши в нехарактерних для 19-річної бунтівниці-феміністки чуттєвих сексі-образах.
"Мені подобаються ці фотографії і сподобалася фотосесія. Робіть те, що хочете, коли хочете. Все інше нах*й", - поділилася Біллі у своєму Instagram.
Вона подякувала команді модного глянцю за те, що з повагою поставилися до її бачення та помогли втілити задумане.
Нагадаємо, Айліш не приховує, що її взаємини з власним тілом не завжди були хорошими. Дівчина по собі знає, що таке депресія і думки про суїцид,
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