Корсети та панчохи: Біллі Айліш засвітила апетитні форми в чуттєвому фотосеті

Американська співачка Біллі Айліш стала героїнею червневого номеру британського Vogue, попозувавши в нехарактерних для 19-річної бунтівниці-феміністки чуттєвих сексі-образах.

На дівчині топ та спідниця від Gucci фото з instagram айліш

"Мені подобаються ці фотографії і сподобалася фотосесія. Робіть те, що хочете, коли хочете. Все інше нах*й", - поділилася Біллі у своєму Instagram.

А це Айліш у корсеті Burberry

Корсетна сукня Alexander McQueen

Корсет та прозорий комбінезон Mugler

Вона подякувала команді модного глянцю за те, що з повагою поставилися до її бачення та помогли втілити задумане.

Нагадаємо, Айліш не приховує, що її взаємини з власним тілом не завжди були хорошими. Дівчина по собі знає, що таке депресія і думки про суїцид,

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