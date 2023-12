Зірка "Друзів" оголосив, що в нього рак 4-ої стадії: Ймовірно, він мене здолає

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв безнадійно закоханого в Рейчел працівника кав'ярні в "Друзях", повідомив, що в нього рак простати 4-ої стадії.

Саме тяжка хвороба стала причиною того, що зірка, який знявся в десяти сезонах культового серіалу, не взяв участі в нещодавному возз'єднанні головних героїв. Зараз Тайлер частково паралізований, і прогнози не оптимістичні.

Про те, як у нього виявили рак, "Гантер" вирішив розказати Today, щоби застерегти інших чоловіків.

"У мене діагностовано прогресуючий рак простати, і він поширився на кістки. Я маю справу з цим діагнозом уже майже три роки... Це 4-та стадія. Рак на пізній стадії. Тож врешті решт, розумієте, ймовірно, він мене поборе", - розказав актор.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc