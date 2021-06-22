Зірка "Друзів" оголосив, що в нього рак 4-ої стадії: Ймовірно, він мене здолає

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв безнадійно закоханого в Рейчел працівника кав'ярні в "Друзях", повідомив, що в нього рак простати 4-ої стадії.

Саме тяжка хвороба стала причиною того, що зірка, який знявся в десяти сезонах культового серіалу, не взяв участі в нещодавному возз'єднанні головних героїв. Зараз Тайлер частково паралізований, і прогнози не оптимістичні.

Про те, як у нього виявили рак, "Гантер" вирішив розказати Today, щоби застерегти інших чоловіків.

Гантер пропрацював у кав'ярні Central Perk усі 10 сезонів "Друзів" фото з instagram

"У мене діагностовано прогресуючий рак простати, і він поширився на кістки. Я маю справу з цим діагнозом уже майже три роки... Це 4-та стадія. Рак на пізній стадії. Тож врешті решт, розумієте, ймовірно, він мене поборе", - розказав актор.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc — TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021

Зі слів Джеймса, хворобу виявили під час рутинної перевірки в віці 56 років, коли він здав аналіз на специфічний антиген, зависокий рівень якого може вказувати на рак простати. Чоловікові призначили гормональну терапію, завдяки якій він чудово протримався рік, не відчуваючи жодних симптомів.

Одначе через пандемію Тайлер пропустив чергову перевірку. І саме в цей період "рак вирішив мутувати" та поширився на кістки та хребет актора. Це призвело до параплегії, паралічу нижньої частини тіла. Зараз Джеймс проходить хіміотерапію.

Актор щойно завершив один із курсів хіміотерапії фото з instagram джеймса майкла тайлера

Як зізнався актор, йому дуже хотілося зустрітися з "Друзями", але довелося обмежитися відеодзвінком, як би гірко те не було.

"Це було моє рішення не брати в цьому участь особисто, а з'явитися через Zoom, головним чином через те, що я не хотів привнести смуток, розумієте? Не хотів, щоби вийшло "О, до речі, в Гантера рак", - поділився Джеймс.

Актор закликав усіх чоловіків після 50 щороку проходити перевірку, адже рак простати, виявлений на ранній стадії, на 99% виліковний.

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Нагадаємо, рак простати побороли актори Стівен Фрай, Бен Стіллер та музикант Род Стюарт.