"Офіційний камінг-аут": Melovin просто на сцені палко поцілував хлопця. ВІДЕО

Співак Melovin (Костянтин Бочаров) здійснив камінг-аут під час свого виступу на Atlas Weekend 5-го липня.

24-річний артист поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця, й підняв прапор ЛГБТ над сценою.

Відео з цим яскравим моментом артист поділився у своєму Instagram. Melovin пояснив, що не бажає існувати в такому майбутньому України, де боротьба за права та свободи цензурується та не випускається в ефір.

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Нагадаємо, кілька років тому, говорячи про своє особисте життя, Костянтин наголошував, що йому неважливо, вродлива дівчина чи ні, щоби в неї закохатися. Адже його в людях радше притягує "щось незвичайне всередині".

Тим часом гендиректор М1 Сергій Перцев у своєму Facebook пояснив, чому комент із камінг-аутом Melovin не транслювали. Каже, річ не в цензурі.

"Щоби перформанси на сцені показувало телебачення, про них треба повідомляти заздалегідь... Який же це камінг-аут, коли режисер ПТС (пересувної телевізійної станції - ред.) про нього не знав..? Як кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому й попливеш... А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей, було реально образливо", - написав Перцев, додавши відео з веселковим прапорцем.

Офіційну позицію щодо інциденту висловив і медіахолдинг StarLightMedia, до якого входить М1.