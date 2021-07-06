"Офіційний камінг-аут": Melovin просто на сцені палко поцілував хлопця. ВІДЕО
Співак Melovin (Костянтин Бочаров) здійснив камінг-аут під час свого виступу на Atlas Weekend 5-го липня.
24-річний артист поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця, й підняв прапор ЛГБТ над сценою.
Відео з цим яскравим моментом артист поділився у своєму Instagram. Melovin пояснив, що не бажає існувати в такому майбутньому України, де боротьба за права та свободи цензурується та не випускається в ефір.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, кілька років тому, говорячи про своє особисте життя, Костянтин наголошував, що йому неважливо, вродлива дівчина чи ні, щоби в неї закохатися. Адже його в людях радше притягує "щось незвичайне всередині".
Тим часом гендиректор М1 Сергій Перцев у своєму Facebook пояснив, чому комент із камінг-аутом Melovin не транслювали. Каже, річ не в цензурі.
"Щоби перформанси на сцені показувало телебачення, про них треба повідомляти заздалегідь... Який же це камінг-аут, коли режисер ПТС (пересувної телевізійної станції - ред.) про нього не знав..? Як кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому й попливеш... А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей, було реально образливо", - написав Перцев, додавши відео з веселковим прапорцем.
Офіційну позицію щодо інциденту висловив і медіахолдинг StarLightMedia, до якого входить М1.
🏳️🌈Камінгаути - дуже важливі. Це прояв права на свободу самовираження та ознака демократичного суспільства. Ми раді...Опубліковано StarLightMedia Вівторок, 6 липня 2021 р.
powered by lun.ua