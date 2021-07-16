Камінська на своє 37-річчя розказала, чому не любить день народження

16-го липня співачці Славі Камінській виповнилося 37, і вона несподівано зізналася, що не любить свій день народження.

А от до віку іменинниця ставиться добре і вважає, що володіє особливим талантом залишатися молодою всередині.

"Я ніколи не любила свій день народження! Не знаю чому, але ця нелюбов у мене з дитинства! Можливо, тому що практично ніколи не відзначали, а дуже хотілося 🤷🏽♀️ або просто через те, що в цей день дуже багато уваги, і мене це бентежило", - написала в Instagram артистка.

Славу завжди бентежила надмірна увага у її день народження

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"Але я завжди любила і продовжую любити свій вік. Незалежно від того, що кожен рік вносить ті чи інші корективи в наші інтереси, здоров'я, зовнішність або психологічну рівновагу. Виглядати зовні молодим - це іноді дорого, але дуже просто. А ось залишатися молодим всередині - це особливий талант, яким я, слава богу, володію", - наголосила Слава.

"Виглядати молодою дорого, але дуже просто", - вважає Слава

"В цьому році друзі спонтанно витягли мене в Каппадокію, тут я зустріну свій новий щасливий рік, який обіцяє бути цікавішим та насиченішим за попередній (така вже закономірність). Знову буду бентежитися, читаючи ваші привітання, і в глибині душі бубніти, що 16 липня - дивний день календаря. З Днем народження мене! 37", - привітала себе Камінська.

Камінська святкуватиме 37-річчя у Каппадокії разом із друзями усі фото з instagram слави

Нагадаємо, кілька днів тому Слава показувала, як косметолог підколювали їй губи та чоло.