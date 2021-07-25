"Зробила це для мами і тата": Білодід розказала, скільки витерпіла заради олімпійської медалі

24-го липня 20-річна дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола першу для України медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Спортсменка взяла бронзу у ваговій категорії до 48 кг.

До того ж, медаль Білодід стала першою в історії України для жіночого дзюдо.

У своєму Instagram Даша поділилася враженнями та зізналася, що не була налаштована на боротьбу за бронзу, але зробила це заради своїх батьків, які її тренують.

"Коли мені було 6 років, у мене з'явилася одна мрія, яка всі ці роки була у мене в голові і допомагала справлятися з труднощами. Я мріяла про золотої Олімпійської медалі. Я багато тренувалася, голодувала, терпіла, коли було дуже боляче, відмовляла собі багато в чому. Я ніколи нікому про це не розповідала, це знають лише найближчі люди, які бачили, який важкий був мій шлях. Все це заради одного - олімпійського золота", - почала Білодід.

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У поєдинку за бронзу Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні

"Сьогодні я завоювала бронзу на Олімпійських іграх в Токіо. Після поразки за вихід у фінал я була пригнічена, розбита і зовсім не налаштована на боротьбу за бронзу, я хотіла відмовитися від усього цього, бо моя головна мрія вже не збулася. Настрій був на нулі. Єдине, що змотивувало мене, це останні мамині слова перед виходом на татамі: "Виграй цю медаль заради мене", - написала Даша.

"І я це зробила, заради неї і тата. Тому що вони заслужили цю медаль, і присвячую її я їм. Спасибі вам, рідні! Ви завжди були поруч, підтримували мене, коли хотілося здатися, і знаходили потрібні слова, щоб я продовжувала йти", - наголосила спортсменка.

Перша олімпійська медаль в історії жіночого дзюдо в Україні

"Зараз я усвідомлюю цінність цієї медалі, для мене вона відбивається золотом, тому що ми пройшли через стільки труднощів і перешкод і все таки дійшли до фінішної прямої, нехай не так, як хотілося б, але з медаллю і історією на все життя. А мрія у мене все ще є і я нікому не дам забрати у мене її здійснення!", - заявила Білодід.

Поза спортом Дар'я - звичайна 20-річна дівчина, яка любить позувати в купальнику та має яскравий Instagram

А ще Білодід може не лише вигравати на татамі, а й спокушати поглядом

Фото з Instagram