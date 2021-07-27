Гросу в купальнику показалася в обіймах бойфренда. ФОТО
Вівторок, 27 липня 2021, 17:30
Співачка Аліна Гросу, хоч і не готова після невдалого першого шлюбу знову виходити заміж, схоже, цілком щаслива зі своїм нинішнім бойфрендом Романом Полянським.
Парочка гайнула на море до Одеси та наробила пустотливих селфі.
А ще Гросу показала романтичне відео, яке зняв її коханий дорогою. Артистка пояснила, що Роман так рідко з'являється в її Instagram, бо в 90% випадків саме він перебуває по інший бік камери.
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Нагадаємо, саме Полянський поміг Гросу пережити розлучення з Олесандром Комковим, який проміняв співачку на багатшу жінку.
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