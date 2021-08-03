"Мене виховували справжнім чоловіком": Melovin розказав, коли вперше усвідомив свою орієнтацію

Співак MELOVIN, який нещодавно здійснив публічний камінг-аут на своєму концерті, продовжив ділитися одкровеннями на цю тему.

Артист, справжнє ім’я якого Костянтин Бочаров, згадав, коли вперше усвідомив свою орієнтацію.

Про це він написав у своєму Instagram.

За словами Melovin, це сталося у 13 років. Він переписувався у соцмережі з хлопцем і за якийсь час зрозумів, що відчуває до нього таку саму симпатію, як до свого першого шкільного кохання – дівчинки з рудим волоссям.

"З того моменту я не розумів, що зі мною відбувається. Як це? А що, так можна було?", - згадує співак.

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При цьому Костя наголосив, що він зростав у повноцінній здоровій родині, де його однаково любили і тато, і мама.

"Мене виховували справжнім чоловіком, який поступиться місцем жінці, подасть руку, не образить словом, подумає, перш ніж казати… Мене виростили адекватною людиною", - запевнив артист.

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Костянтин зауважив, що дуже боявся зізнаватися батькам. Але зараз він щасливий.

"Це не вибір! Це не мода! Це не хайп! Це не проти природи! Це така сама любов, як і у вас всіх, але до іншої статі. І я щасливий… Я люблю людей, а не їхні статеві органи, чого щиро бажаю і вам!", - заявив Melovin.

ПОВНИЙ ТЕКСТ У КАРУСЕЛІ:

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