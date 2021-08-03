"Мене виховували справжнім чоловіком": Melovin розказав, коли вперше усвідомив свою орієнтацію
Співак MELOVIN, який нещодавно здійснив публічний камінг-аут на своєму концерті, продовжив ділитися одкровеннями на цю тему.
Артист, справжнє ім’я якого Костянтин Бочаров, згадав, коли вперше усвідомив свою орієнтацію.
Про це він написав у своєму Instagram.
За словами Melovin, це сталося у 13 років. Він переписувався у соцмережі з хлопцем і за якийсь час зрозумів, що відчуває до нього таку саму симпатію, як до свого першого шкільного кохання – дівчинки з рудим волоссям.
"З того моменту я не розумів, що зі мною відбувається. Як це? А що, так можна було?", - згадує співак.
При цьому Костя наголосив, що він зростав у повноцінній здоровій родині, де його однаково любили і тато, і мама.
"Мене виховували справжнім чоловіком, який поступиться місцем жінці, подасть руку, не образить словом, подумає, перш ніж казати… Мене виростили адекватною людиною", - запевнив артист.
Костянтин зауважив, що дуже боявся зізнаватися батькам. Але зараз він щасливий.
"Це не вибір! Це не мода! Це не хайп! Це не проти природи! Це така сама любов, як і у вас всіх, але до іншої статі. І я щасливий… Я люблю людей, а не їхні статеві органи, чого щиро бажаю і вам!", - заявив Melovin.
ПОВНИЙ ТЕКСТ У КАРУСЕЛІ:
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