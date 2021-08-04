52-річна Еністон оголила стрункі ніжки на обкладинці американського глянцю

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон стала головною героїнею вересневого номера американського видання InStyle.

У своєму Instagram актриса виклала кілька фото зі зйомки для журналу, зокрема і те, яке помістили на обкладинку. На ньому вона у білій сукні з розрізами демонструє стрункі засмаглі ноги.

"Вона краса, вона грація, вона міс Дженніфер Еністон! І справді немає нікого кращого, щоб висвітлити наш вересневий модний випуск", - написали в Instagram InStyle.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)

"Я маю амбіції бути щасливою, задоволеною, повноцінною людиною, не шкодуючи про речі, які я могла зробити, але не зробила", - сказала в інтерв’ю Еністон.

У коментарях Еністон засипали компліментами фото з instagram instylemagazine

Також 52-річна Еністон зізналася виданню, що припинила спілкування з людьми, які виступають проти вакцинації від COVID-19.

"Існує ще велика група людей, які є антиваксами або просто не прислухаються до фактів. Це справжня ганьба", - вважає зірка серіалу "Друзі".

"Я щойно викреслила кількох людей зі свого постійного оточення, які відмовились (вакцинуватися) або не зізналися, щеплені вони чи ні, і це прикро", - додала вона.

Нагадаємо, торік Еністон активно закликала усіх носити маски та зберігати дистанцію.