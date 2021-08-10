В акторки Крістіни Еплгейт, яка перемогла рак, виявили невиліковну хворобу

Американська акторка Крістіна Еплгейт, відома за серіалами "Друзі" та "Мертвий для мене", поділилася з шанувальниками сумною звісткою. 49-річній лауреатці "Еммі" діагностували розсіяний склероз.

Про це Крістіна написала в своєму Twitter.

"Вітаю, друзі. Кілька місяців тому мені поставили діагноз РС. Це химерна подорож. Але мене дуже підтримують мої знайомі, в яких теж є ця хвороба. Це складна подорож. Але, як усі ми знаємо, дорога не зупиняється. Доки її не заблокує якийсь гівнюк", - зазначила зірка.

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Як пише Hollywood Reporter із посиланням на National Multiple Sclerosis Society, розсіяний склероз, захворювання нервової системи, яке перешкоджає передачі інформації всередині мозку та між мозком і тілом, зазвичай діагностується в віці 20-50 років. Але в випадку Крістіни хвороба довго не проявлялася. Зараз у світі живе із РС близько 2,3 мільйона людей.

Як відомо, це не перше тяжке випробування в житті Еплгейт. У 2008-му році в неї виявили рак грудей. Щоби виключити можливість рецидиву, актрисі зробили подвійну мастектомію.

У 2011-му Крістіна народила доньку. А в 2017-му зважилася на ще одну складну операцію: видалення яєчників та фалопієвих труб. Причиною такого рішення Еплгейт стало те, що вона, так само, як і Анджеліна Джолі, є носійкою "пошкодженого" гену BRCA, що підвищує ризик захворіти на рак.

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