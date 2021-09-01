Morgenshtern в інтерв’ю Гордону: пох*й на Крим, Україна – столиця кайфу

Скандальний російський репер Morgenshtern дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому не зміг відповісти на запитання, кому належить Крим. Ба більше, артист заявив, що йому на це пох*й.

Зате він розхвалив Україну, назвавши її столицею кайфу.

"Чий Крим? Кримчан", - відповів Morgenshtern Гордону.

На уточнююче запитання, чия територія Криму, репер сказав: "Все, далі марно питати".

Алішер Валєєв (справжнє ім'я репера) близько 3 годин спілкувався з Гордоном

Гордон припустив, що співак боїться відповідати, тому що в Росії за заперечення приналежності анексованого півострова РФ можуть послідувати санкції.

"Сто-о-оп! В сенсі, "не хочеш говорити, що це територія України"? Почекай! Ти за мене зараз намагаєшся відповісти? Не повіриш, але мені так на це пох*й! Ми так класно сидимо, нах*й ти х*йню якусь питаєш? Для кого важливо? Ну, я тобі вже відповів: мені на це так пох*й. Мені просто нецікаво про це говорити, нецікаво!" – наголосив 23-річний Моргенштерн.

На інтерв'ю, яке відбулося в Стамбулі, Гордон був із дружиною Олесею Бацман, а Моргенштерн - із тоді ще нареченою, а зараз вже дружиною Діларою

А коли Гордон спитав, чи любить він Україну, музикант зазначив: "Обожнюю! Я бував в Києві, Харкові, Одесі та проїздом у Львові".

"Це все просто одна суцільна якась столиця кайфу, реально. От чесно: в Україні мені подобається набагато більше, ніж в Рашкє, в плані людей. Те, що люди у вас добрі, душевні, без агресії ... Я не знаю, як це вийшло. Хоча, можливо, здогадуюся", - додав Моргенштерн.

Репер також поділився думкою з приводу того, чому росіяни так відрізняються від українців.

"У Росії все життя людей ї*али і їб*уть досі. У вас, мабуть, такого немає. Але у вас люди всі такі добрі. Ось якраз "Новый мерин", мій кліп, зняли українці", - зазначив росіянин.