Перша леді про карантин, любов до кросівок та роботу над прийняттям себе

Перша леді Олена Зеленська зізналася, що поважає тренд на усвідомлене споживання, але поки що лише намагається зменшити кількість речей у своєму житті.

У рамках digital-проєкту сервісу оренди одягу Oh My Look! "Звичка бути усвідомленим" дружина президента поговорила про свій підхід до вибору гардеробу, про перебіг карантину та про важливість прийняття себе.

Розмову оприлюднив Elle.ua.

"Чесно кажучи, моє життя мало змінилася з приходом в нього карантину. Або навіть так: мій особистий карантин почався набагато раніше - майже рік тому. Коли, зі зрозумілих причин, правила повсякденного життя кардинально змінилися", - зізналася Зеленська.

"Я більше не можу робити спонтанні поїздки, просто так піти в ресторан або на концерт. Всі ці дії пов'язані з великою кількістю обмежень і незручностей для мене і оточуючих. Тому, найчастіше, я від них відмовляюся", - пояснила вона.

"Зараз, звичайно, майже вся робоча діяльність перейшла в онлайн, але це нові навички і корисний досвід. Зате я більше бачу дітей, які завжди вдома. Спостерігаю за тим, як вони вчаться і поводяться на уроках, як взаємодіють з вчителями і однокласниками", - поділилася перша леді.

"Я сподіваюся, що ми всі вийдемо з карантину з більш теплими почуттями один до одного. Після розлуки відносини оновлюються".

"Мені дуже близький тренд на відмову від консьюмеризму. Хоча, зізнаюся, я поки не досягла успіхів в тому, щоб зменшити кількість використовуваних речей… Кожен раз, збираючись в поїздку, дивуюся, як багато речей мені нібито необхідно. А повертаючись - наскільки мало в нагоді. Працюю над собою", - зізналася Олена.

"Зараз у споживанні все частіше помітний тренд на "бути, а не здаватися". Сподіваюся, він буде розвиватися далі! Однозначно, одяг може сказати багато чого про особу. Але за презентаційною частиною зазвичай є і більш глибокий зміст. Якщо ми дозволимо один одному витрачати менше часу і грошей на презентації - можливо, залишиться більше на смисли", - поділилася Зеленська.

"Захаращуючи своє середовище проживання, ми захаращуємо свідомість. Я в цьому впевнена. Але мій шлях в цьому напрямку тільки починається", - наголосила перша леді

Говорячи про символічні речі, які б вона передала у спадок дітям, Зеленська згадала про годинник:

"Коли мені було близько дванадцяти, бабуся подарувала перший наручний годинник. Він був маленький і зовсім не новий, але страшно мені подобався! Це був мій перший "дорослий" аксесуар. Можливо, тому ще багато років я любила носити годинник".

"Які символічні речі я б хотіла подарувати своїм доньці і сину? Можливо, посуд, який багато років використовували для сімейних свят ... А взагалі найголовніше, що ми можемо передати нашим дітям, - це спогади про щасливі події, пережиті разом", - зауважила перша леді.

"У цій сукні я вперше як перша леді зустрічала в Україні дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньяху. Особливо приємно те, що це робота молодого українського дизайнера - Дафни Мей", - зауважила Олена

Що ж до вибору одягу, то тут для Зеленської головними критеріями завжди були зручність і практичність.

"Я купую переважно базові предмети гардероба, без яких не обійтися. Що я готова надягати завжди - так це кросівки. Постійно. Якщо збережеться мода на комбінування суконь зі спортивним взуттям, я буду щаслива", - сказала дружина президента.

Перша леді вважає, що бути такою, яка ти є, вимагає від жінки сміливості і внутрішньої гармонії.

"Визнати себе не ідеальною, але прекрасної - не завжди просто. Мені страшенно подобається японський підхід до краси. Вони цінують недосконалість. Троянда не може мати ідеально симетричні пелюстки. Обличчя людини, тіло, рухи ніколи не ідеальні. Тому хочеться, щоб ми навчилися цінувати наші відмінності", - зазначила Зеленська.

"Я працюю над собою. Не завжди вдається відпустити ситуацію і не переживати з приводу синців під очима або невдалої зачіски, особливо коли тебе уважно розглядають. Можливо, коли-небудь, мені вдасться. А поки я до цього прагну і дуже поважаю тих, у кого вже вистачає сміливості відкривати себе світові на всі сто відсотків!" - зізналася перша леді

І наостанок перша леді розказала, які три звички, на її думку, важливі у сучасному світі.

"Перше - сильно важливо розуміти себе і те, чого ти хочеш насправді. Друге - бути гнучкою. Виживає не найсильніший або найрозумніший, а той, хто краще за всіх уміє пристосовуватися до змін. Зміни - це нові можливості. І третє - завжди вчитися. Всьому. Постійно. Це точно ніколи не буде зайвим", - наголосила Зеленська.

Фото з сайту Elle.ua

