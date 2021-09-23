"Мій целюліт, розтяжки, екзема": донька Бейсінгер та Болдуїна показала тіло в купальнику крупними планами

Четвер, 23 вересня 2021, 13:45

25-річна дочка Кім Бейсінгер і Алека Болдуїна, Айрленд вирішила явити світу своє тіло без прикрас.

Модель наробила фото крупним планом себе в бікіні та виклала їх в Instagram.

"Обіймаючи мій целюліт, розтяжки, вигини, екзему, бліду шкіру, відросле коріння, вросле волосся, волохаті ноги та все інше, що робить мене людиною", - написала Айрленд.

 
Болдуїн показала бодіпозитивні фото себе 
усі фото з instagram
 
 
Айрленд виставила свої розтяжки на огляд 
 
 
 
 

Нагадаємо, раніше Айрленд позувала голою на пляжі та знімалася зі своєю мамою Кім Бейсінгер. 


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів