"Мій целюліт, розтяжки, екзема": донька Бейсінгер та Болдуїна показала тіло в купальнику крупними планами
Четвер, 23 вересня 2021, 13:45
25-річна дочка Кім Бейсінгер і Алека Болдуїна, Айрленд вирішила явити світу своє тіло без прикрас.
Модель наробила фото крупним планом себе в бікіні та виклала їх в Instagram.
"Обіймаючи мій целюліт, розтяжки, вигини, екзему, бліду шкіру, відросле коріння, вросле волосся, волохаті ноги та все інше, що робить мене людиною", - написала Айрленд.
Нагадаємо, раніше Айрленд позувала голою на пляжі та знімалася зі своєю мамою Кім Бейсінгер.
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