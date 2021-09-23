"Мій целюліт, розтяжки, екзема": донька Бейсінгер та Болдуїна показала тіло в купальнику крупними планами

25-річна дочка Кім Бейсінгер і Алека Болдуїна, Айрленд вирішила явити світу своє тіло без прикрас.

Модель наробила фото крупним планом себе в бікіні та виклала їх в Instagram.

"Обіймаючи мій целюліт, розтяжки, вигини, екзему, бліду шкіру, відросле коріння, вросле волосся, волохаті ноги та все інше, що робить мене людиною", - написала Айрленд.

Болдуїн показала бодіпозитивні фото себе усі фото з instagram

Айрленд виставила свої розтяжки на огляд

Нагадаємо, раніше Айрленд позувала голою на пляжі та знімалася зі своєю мамою Кім Бейсінгер.