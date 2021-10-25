Кухар на "Танцях" ошелешила новиною про вагітність
Понеділок, 25 жовтня 2021, 09:15
Прима-балерина Національної Опери і суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар здивувала новиною.
Коментуючи виступ солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької в ефірі "Танців", Катерина оголосила, що при надії.
"Нарешті у цьому контемпі ви розкрили ваші крила, літали над паркетом, зробили піруети, зробили баланс. Я повірила сьогодні в історію вашого кохання. І, напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії", – зізначила Кухар, і усі на мить замовкли.
Утім, більше на цю тему Кухар нічого не сказала.
Як відомо, 39-річна Катерина Кухар має 12-річного сина Тимура від першого шлюбу і 6-річну дочку Настю від свого чоловіка Олександра Стоянова.
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