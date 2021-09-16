"Поруч із тобою почуваюся дівчинкою": Кухар зворушливо привітала чоловіка з річницею, про яку забула

Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар зізналася, що забула про свою другу річницю шлюбу.

Саме два роки тому 14-го вересня вони з артистом балету Олександром Стояновим стали офіційним подружжям.

Але Кухар згадала про це лише 15-го вересня, коли побачила нагадування у соцмережі.

У своєму Instagram балерина привітала коханого зворушливим словами.

Кухар і Стоянов разом 12 років, але шлюб узяли лише два роки тому фото водченко Анастасії

"Люблю тебе за наш ідеальний симбіоз. Він вшитий в нас навічно і живе в розумінні один одного, в тому наскільки ти готовий жертвувати своїми егоїстичними принципами, а я в свою чергу, своїми.

Ось, наприклад, ти лежиш вже в ліжку, твоє тіло налаштувалися на відпочинок, а потрібно встати, вимкнути світло або приготувати чай ☺️Після вистави це важко зробити, хочеться лежати і не рухатися. Але ти встаєш і робиш. Це не повинен робити весь час одна людина. Такі дрібниці, найпоказовіші.

Люблю тебе за те, що поруч з тобою я відчуваю себе дівчинкою. Люблю робити тебе щасливим, люблю смішити тебе, люблю, за те, що ти підтримуєш мене в житті і на сцені, що завжди поруч! Люблю! Кожен день! І все життя!", - написала Катерина.

Олександр у відповідь присвятив дружині не менш проникливий пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Stoianov / Стоянов (@stoianov_aleksandr)

Як відомо, 39-річна Кухар має сина Тимура від першого шлюбу і дочку Настю від Стоянова.