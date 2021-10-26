Крук у ТаблоID-бліц показала доньку та розповіла про шрами на тілі і незалежність від сексу

Своїм найбільшим досягненням у житті телеведуча й фітнес-модель Валерія Крук називає народження доньки. А для щастя, каже, їй потрібно небагато-немало – 10 тисяч доларів на місяць і будиночок біля моря.

Найбільше вона боїться не встигнути зробити усе заплановане, а якби й повернулася у минуле, це точно був би один з епізодів "Останнього героя".

У ТаблоID-бліц Валерія не лише розказала, скільки сексу їй треба для повного щастя, а й показала свою доньку Софію.

42-річна Крук уперше показала, як виглядає її 19-річна доня Софія

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– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.

– Мені дуже пощастило, адже таких моментів у моєму житті було чимало. Один із них - народження доньки. Також із теплом згадую перші роки роботи на каналі М1. Успішна кар‘єра, любов, мої прекрасні 30, численні подорожі світом та пригоди. Тоді усе співпало. Я з 30 ніби почала жити заново. І зараз я теж щаслива людина.

– Який ваш найбільший страх?

– Не встигнути усе, що запланувала. Втратити час і не використати дані згори можливості.

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Прогулянки у парку з дідусем за ручку. Він замінив мені батька, тому я завжди називала його татом. Пам‘ятаю маму, яка сиділа наді мною усю ніч. Вона тихенько співала мені колискові? коли я хворіла і не могла заснути.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– Схоже, мій мозок видаляє такі моменти. А, можливо, шампанське! Але згадати нічого.

– Що вас може зробити дуже нещасною?

– Хвороба рідних та близьких.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності?

– Я дуже слідкую за своєю зовнішністю. Спорт, правильне харчування, намагаюсь дотримуватися здорового способу життя, професійний догляд у салонах краси та клініках. Єдине, що мені не подобається у собі, це мої шрами. Але вже як є. Для жінки головне - бути у гармонії із собою. Спосіб приймати неминуче - класна якість.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Час!

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Звісно, я сама.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Безумовно, це спорт. І звичка вчитися. Саморозвитком займаюся безупину.

– Ваше улюблене слово чи фраза.

– Дякую!

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– У тебе ніколи не вийде, ти ніколи не будеш, не зможеш… Такі слова - це негативні установки. Дивний та неприємний той факт, що найчастіше мені таке говорили найближчі люди.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Охххх… заклюють, але від 10 тисяч доларів і вище, вище, вище.

– Ваша guilty pleasure?

– Шампанське та хороші вина дуже люблю. Це постійна боротьба між келихом ігристого і здоровим глуздом. Але дякувати Богові, вже давно перемагає останній.

Два роки тому Крук влаштовувала собі кількатижневий безалкогольний челендж

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли обрати будь-кого?

– Не створюю собі кумирів! Скоріше, це було б не побачення, а шанс скористатися можливістю, щоб дізнатися, як у Роналду це виходить? Захоплююся його нелюдською дисципліною.

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

–Я проти будь-яких жертв. Хоча у трикутнику Карпмана кожен з нас постійно перебуває.

– Ваше найбільше розчарування в житті?

– Люди.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Я повернулася б у десятки своїх подорожей та сотні моментів, щоби пережити їх ще раз. А ще я б із радістю повернулася у проєкт "Останній герой".

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Не маю такої залежності! Дуже люблю, але страждати через його відсутність точно не буду.

Крук має відвертий сексуальний імідж, але від сексу не залежить

– Коли і через що ви востаннє плакали?

– Ой, мені розплакатися - це 2 секунди справи. Тонка жіноча натура.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Делегування, коли процес уже запущено, і я з радістю видихаю... І будиночок біля моря, звісно.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Без свого айфону.

– Ваше найбільше досягнення?

– Я - досягатор, і приводів для гордості в мене багато. Це і народження доньки у важкий для мене період життя, перемога над собою, обставинами, перемоги у змаганнях з бодібілдінгу, постійно розрив шаблонів протягом усього мого життя.

Валерія дуже рідко говорить про дочку у пресі і ще рідше її показує

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Мудрості й більше навчатися!

– Який урок життя вважаєте найціннішим?

– Скоріше уроки, внаслідок яких сформувався головний висновок : приймай усі важливі рішення тільки із "холодною" головою.

– Де б ви хотіли бути просто зараз?

– У Парижі!

Фото надані Валерією Крук