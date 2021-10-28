Вінтажні луки, йога та пістолет: Кароль представила романтичний кліп-трилер

Співачка Тіна Кароль представила кліп на головну композицію свого нового альбому "Двойной рай". Це романтичний трилер, знятий згідно кіноестетики "нульових", алюзія до культової стрічки "Її звали Нікіта".

Тендітна, але небезпечна героїня Тіни озброюється пістолетом, і її мішень - власні ревнощі.

Кароль у кліпі протистоїть сильному ворогові - ревнощам фото надані пресслужбою

Режисеркою відео виступила Аліна Симоненко. А стилістка Ольга Ревуцька підкреслила концепцію "прихованої сексуальності" виключно образами total black: коротка чорна сукня від David Koma, вишукана довга від Saint Laurent та головний образ кліпу - вінтажне чорне вбрання Gucci, створене Томом Фордом для цього бренду в 1998-му.

Зірка з'являється в кількох стильних образах total black

"Моє натхнення - це порив утілити романтизм у музиці. Я знову багато пишу, даруючи прихильникам романтику, вокал та своє розуміння всесвіту", - поділилася сама Кароль.

"Її звали Нікіта Тіна"

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Реліз альбому "Двойной рай", третьої платівки Тіни за рік та 11-ої в її дискографії, відбудеться 29-го жовтня на всіх стрімінгових майданчиках.

Нагадаємо, нещодавно Кароль відверто розказала про негативний бік своєї популярності.

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