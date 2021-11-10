24-річна лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай вийшла заміж. ФОТО

Пакистанська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай вийшла заміж. Обранцем 24-річної дівчини став Ассер Малік, який працює в спортивній федерації Pakistan Cricket Board.

Радісною новиною та фото з весільної церемонії, яка відбулася за мусульманськими традиціями, Малала поділилася в соцмережах.

Малала поділилася весільними фото

"Сьогодні заповітний день мого життя. Ми з Ассером побралися, щоби стати партнерами на все життя", - написала вона.

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Зі слів новоспеченої дружини, скромна церемонія відбулася у їхньому домі в Бірмінгемі, в присутності рідних.

Церемонія відбулася в Бірмінгемі, але за мусульманськими традиціями

"Будь ласка, шліть нам ваші молитви. Ми щасливі, що крокуватимемо разом дорогою, яка на нас чекає", - додала Юсуфзай.

До слова, як пише People, іще кілька місяців тому Малала вагалася, чи варто їй колись офіційно виходити заміж.

"Я досі не розумію, чому люди мають одружуватися. Якщо ти хочеш, щоби ця людина була в твоєму житті, чому ти мусиш підписувати шлюбні папери, чому це не може бути просто партнерством? А моя мама каже: "Не смій такого казати! Ти маєш вийти заміж, шлюб це прекрасно", - розказувала дівчина британському Vogue.

Коли ж Юсуфзай навчалася на другому курсі Оксфордського університету, вона взагалі заявляла, що не збирається створювати сім'ю та заводити дітей, натомість хоче зосередитися на роботі.

"Я не розуміла, що ти не лишаєшся однією й тією ж людиною назавжди. Ти змінюєшся і дорослішаєш. Ти маєш знайти своє майбутнє", - визнала Малала згодом.

Цікаво, це таки мама переконала Малалу?

Нагадаємо, про юну пакистанку світ дізнався після шокуючої події, що сталася в 2012-му році. Малалі було 15, і вона їхала в шкільному автобусі, коли до нього ввійшов бойовик "Талібану" та вистрелив їй у голову. Поранену дівчинку переправили до Великої Британії.

У 17 років Юсуфзай отримала Нобелівську премію, ставши наймолодшою її лауреаткою. Авторка бестселера "Я - Малала" заснувала благодійний фонд, який допомагає дівчаткам здобувати освіту.

Фото з Twitter та Instagram Юсуфзай