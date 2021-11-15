Найкращий виконавець за версією MTV Russia: Барських отримав європейську музичну премію

Співак Макс Барських отримав премію MTV Europe Music Awards-2021 у категорії "Найкращий виконавець" за версією телеканалу MTV Росія.

Церемонія вручення проходила у неділю 14-го листопада в Будапешті.

Макс похвалився відзнакою у своєму Instagram.

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Через відсутність української версії телеканалу MTV, наші виконавці інколи стають номінантами на міжнародну премію саме від MTV Росія. Така ж ситуація трапилась з MARUV у 2019 році.

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На церемонії нагородження Барських виступав під українським прапором.

До речі, для співака це вже друга премія. Таку ж нагороду він отримав у 2010 році.