Найкращий виконавець за версією MTV Russia: Барських отримав європейську музичну премію

15 листопада 2021, 12:38

Співак Макс Барських отримав премію MTV Europe Music Awards-2021 у категорії "Найкращий виконавець" за версією телеканалу MTV Росія. 

Церемонія вручення проходила у неділю 14-го листопада в Будапешті.

Макс похвалився відзнакою у своєму Instagram. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Через відсутність української версії телеканалу MTV, наші виконавці інколи стають номінантами на міжнародну премію саме від MTV Росія. Така ж ситуація трапилась з MARUV у 2019 році. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MTV Россия (@mtvrussia)

На церемонії нагородження Барських виступав під українським прапором.

До речі, для співака це вже друга премія. Таку ж нагороду він отримав у 2010 році.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів