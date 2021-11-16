Капуста не допомогла: 20-річна Трінчер показала, які груди хоче зробити

Акторка та співачка Анна Трінчер серйозно розмірковує про збільшення грудей.

За власним зізнанням дівчини, вагається вона вже декілька років.

Такими подробицями 20-річна зірка серіалу "Школа" поділилась у своєму Instagram.

Трінчер опублікувала відео з візиту до пластичного хірурга і показала, як виглядатимуть груди з імплантами 2,5-3 розміру.

Аня приміряла штучні циці

До слова, самій дівчині її "оновлена" зона декольте дуже навіть подобається.

"Ще не знаю… наважуюсь уже декілька років… У мене довга історія з моїми грудьми… до 17 років мене переконували, що вони виростуть, але мене обманювали! Не допомогли ні капуста, ні спорт…", – написала Трінчер під відео.

Як вам актриса з таким розміром?

Вочевидь, остаточного рішення дівчина ще не прийняла. Проте, зважаючи на такі одкровення, "кінцевим результатом" акторка точно поділиться з підписниками в Instagram.

Трінчер уже уявила себе Памелою Андерсон, не менше :)

До речі, Трінчер полюбляє експериментувати з зовнішністю. Нещодавно вона показала в сторіс, як збільшувала губи.