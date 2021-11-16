Втратили зв’язок: "Міс" Неплях повідомила про розставання з бойфрендом

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях зізналася, що розійшлася з бойфрендом, який живе і працює на Кіпрі.

За її словами, саме відстань негативно вплинула на їхні стосунки.

Тепер Аня намагається зайняти весь свій вільний час та приділяє увагу собі і своїй роботі, щоби пережити біль від розставання. Про це вона розповіла у сторіс Instagram.

А ще Неплях розказала, що хлопець навіть не надіслав їй квітів, коли вона стала Міс

У своєму недавньому інтерв'ю Аня розповідала про бойфренда , з яким познайомилася на Кіпрі

Але обличчя його так і не показала

Цікаво, чи довго Неплях пробуде самотньою фото @gubko_olga

До речі, як зізналася Аня у відповідь на питання підписниці, дорогі подарунки екса вона не повертала.

Як відомо, Неплях не приховує, що кавалери дарують їй дорогі брендові сумки і не лише

Нагадаємо, після перемоги Анни у конкурсі "Міс Україна Всесвіт"-2021 їй приписували роботу в ескорті та бурхливе сексуальне життя. Але все це вона заперечила в інтерв'ю.