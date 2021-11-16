Втратили зв’язок: "Міс" Неплях повідомила про розставання з бойфрендом
16 листопада 2021, 15:24
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях зізналася, що розійшлася з бойфрендом, який живе і працює на Кіпрі.
За її словами, саме відстань негативно вплинула на їхні стосунки.
Тепер Аня намагається зайняти весь свій вільний час та приділяє увагу собі і своїй роботі, щоби пережити біль від розставання. Про це вона розповіла у сторіс Instagram.
До речі, як зізналася Аня у відповідь на питання підписниці, дорогі подарунки екса вона не повертала.
Нагадаємо, після перемоги Анни у конкурсі "Міс Україна Всесвіт"-2021 їй приписували роботу в ескорті та бурхливе сексуальне життя. Але все це вона заперечила в інтерв'ю.
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