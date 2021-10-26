"Міс Україна Всесвіт"-2021 Неплях про любов до горілки, табу в сексі та ескорт-чутки

Скандальні чутки про Анну Неплях ходили у мережі ще з часів її участі у телешоу "Холостяк". А після перемоги у конкурсі "Міс Україна Всесвіт"-2021 хейтери просто завалили дівчину образливими коментарями та розповідями про її сумнівне минуле.

Неплях приписують роботу в ескорті та засуджують її поведінку в соцмережах. Її критикують за любов до горілки та називають недостатньо відповідною стандартам конкурсів краси.

В інтерв’ю Олицькій Аня розказала про свої стосунки з чоловіками, любов до застілля та секс для себе.

Для участі у конкурсі краси Неплях скинула 12 кілограмів. Худнути почала у квітні цього року.

"Я їла 4-5 разів на день, білок з овочами маленькими порціями… Це не була вимога конкурсу, але я люблю виглядати добре, для мене було дуже важливо виглядати на сцені, щоб нічого зайвого", - зізналася Аня.

стоп-кадри з відео "без комплексов"

Попри це, після конкурсу багато хто обурювався через параметри Неплях. Мовляв, вони далекі від стандартів 90-60-90. Але саму Міс ці коментарі абсолютно не засмучують.

"Мене не зачіпали коментарі, бо я ж на сцені була лялечка. Мені неймовірно подобалося, як я виглядала на сцені. Так, мої стегна 100 сантиметрів, але при цьому мені подобається, як я виглядаю, і я прекрасна для конкурсу краси", - упевнена Неплях.

Все інтерв'ю Аня сиділа у короні Міс

На зауваження ведучої про те, що за її даними, корона на "Міс Україна Всесвіт" коштує 300 тисяч доларів, і ніяк інакше виграти її неможливо, Анна заявила:

"У мене нема таких грошей і я нічого не платила. Я платила лише внесок, який платить кожна учасниця за проживання в готелі. Я - прямий доказ, що не треба нічого купувати. Що своєю роботою та позицією ти можеш отримати корону, і при цьому не треба мати 90-60-90".

"Я в своєму житті не заплатила за жоден конкурс. І до мене ніхто навіть не підходив з такими пропозиціями", - наголосила вона.

"Для себе я – чесна людина, яка має якісь мрії та цілі і іде до них", - каже Аня

Після перемоги Неплях у мережі їй почали закидати надмірну любов до алкоголю, особливо до горілки. Але Аня каже, що перед конкурсом взагалі не пила, бо це зайві калорії. Хоча горілку справді любить, бо це чистий напій.

"Я люблю красиве застілля. Оселедчик із картопелькою, огірочки і під це горілки. Я люблю горілку, бо це чудовий напій, після якого не буває погано. Але горілка – це не мій спосіб життя чи мій типовий вечір. Я можу випити ну 200 грамів", - поділилася Неплях і запевнила, що на відео в Instagram, де вона начебто хиляє горілку чарками, насправді була вода.

Неплях також розказала, що батьки виховували її доволі суворо. Перший секс у Ані трапився з її першим коханням – у 18 років.

Після цього в неї було багато тривалих стосунків, зокрема із аб’юзером, який її бив. Три місяці вона терпіла, але після того, як чоловік разбив їй голову телефоном, вона від нього пішла.

Після пережитого домашнього насилля Неплях поринула у роботу та почала займатися живописом

Ті стосунки закінчилися у серпні 2018-го, а в грудні 2020-го Неплях познайомилася з новим чоловіком на Кипрі, який допоміг їй оговтатися від минулого жаху.

Ім'я свого обранця Аня приховує, але каже, що з Україною він непов’язаний і називає його топ-менеджером на зарплаті. При цьому вона знає, скільки грошей на його рахунку, та має картку і ключ від нього.

"Але я дуже бережу сімейний бюджет. Ніколи не витрачу більше ніж треба, якщо бачу, що гроші закінчуються", - наголосила Неплях.

На запитання про стосунки з одруженими чоловіками Анна однозначно заявила, що ніколи не буде жінкою номер 2, тому і коханкою теж ніколи не була.

"Я дуже хочу вийти заміж за одного чоловіка та прожити з ним у партнерстві все життя і відсвяткувати 50 років річниці. Це моя остання велика мрія", - запевнила Неплях.

У Неплях 4 сумки Hermes і вона каже, що ніколи не робила абортів

Серед численних чуток про Аню є також інформація про стосунки з жінкою, які почалися після сексу утрьох.

"Зараз в моєму житті такого немає. Вже роки 4 навіть думки про щось подібне нема. Не засуджуйте мене через минуле, бо я в ньому більше не живу", - сказала на це Неплях та наголосила, що їй подобаються чоловіки і стосунки вона будує лише з чоловіками.

Але Аня вважає, що свої сексуальні фантазії не можна тримати у собі і варто реалізовувати.

На ремарку ведучої про те, що її знайомі чоловіки кажуть, що кращого сексу, ніж з Неплях, у них не було, Міс відреагувала здивованим сміхом.

Реакція Неплях на слова про секс із нею

"Не знаю, як на це реагувати. Я займаюся сексом завжди для себе. І я кайфую від цього. І я закликаю кожну жінку займатися сексом для себе. А не для того, щоби задовільнити чоловіка", - сказала Аня.

Також вона додала, що єдиним табу в сексі для неї є будь-які прояви насилля.

Останні чутки, які Неплях про себе заперечила, це робота в ескорті.

"Я звикла до того, що коли ти красива дівчина – рано чи пізно тебе так назвуть. У мене завжди були тривалі стосунки, який ескорт?", - обурилася вона.

"Ніхто так не прагне назвати жінку продажною, як самі продажні жінки", - наголосила Неплях

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